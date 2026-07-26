Фестиваль Форт-Росс 2026 вновь собрал гостей на побережье округа Сонома, однако отмечена рекордно низкая посещаемость

В субботу, 25 июля, на территории исторического парка «Метини — Форт-Росс» на побережье округа Сонома состоялся Фестиваль Форт-Росс 2026 года.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, включавшую традиционные ремёсла, музыку, угощения и возможность провести день в атмосфере одного из самых значимых исторических мест Калифорнии.

В течение дня посетители могли наблюдать за мастер-классами и демонстрациями ремесленного искусства — изготовлением свечей, плетением верёвок и бондарным делом. На фестивале работали выставки местных художников, ремесленников и общественных организаций, проходили концерты и другие развлекательные мероприятия.

Одним из событий фестиваля стал благотворительный тихий аукцион. Собранные средства будут направлены на поддержку образовательных программ Fort Ross Conservancy, занимающейся сохранением исторического наследия Форт-Росс и популяризацией истории этого уникального места.

Фестиваль прошёл при поддержке Конгресса русских американцев, Русско-американской женской лиги, Объединения казаков Сан-Франциско и других общественных организаций.

Гостей также ожидала дегустация вин и бельгийского пива ручной работы от местных производителей, борщ и узбекская кухня.

Вместе с тем, по сравнению с прошлыми годами, нынешний фестиваль отличался заметно меньшим количеством посетителей. По оценкам участников и организаторов, мероприятие продемонстрировало один из самых низких показателей посещаемости за всю историю его проведения.

Несмотря на снижение интереса со стороны публики, в последние годы история Форт-Росс получила новое развитие. В 2021 году исторический парк официально получил двойное название «Метини — Форт-Росс» (Metini — Fort Ross) в знак признания истории и культурного наследия народа кашая-помо — коренных жителей этой территории. Название Метини связано с исконной родиной народа кашая и подчёркивает, что история этого места начинается задолго до появления здесь русских поселенцев в XIX веке.

Между тем, флаг Российско-американской компании, традиционно развевавшийся на флагштоке у входа в форт, исчез.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие мероприятия, которые традиционно пользовались популярностью у русскоязычной публики Калифорнии, были приостановлены или фактически заморожены. Это коснулось и традиционного международного Фестиваля Форт-Росс, который на протяжении многих лет являлся одним из главных культурных событий для русскоязычной общины Западного побережья.

При этом сам исторический парк продолжал проводить отдельные образовательные и культурные программы. В 2022 году состоялись мероприятия, включая Fort Ross Harvest Festival и другие проекты Fort Ross Conservancy, однако летний международный фестиваль в прежнем формате не проводился.

В 2023 году в календаре Форт-Росс также значился Fort Ross Harvest Festival, но полноценного международного фестиваля не было. В 2024 году организаторы объявили о возвращении летнего Fort Ross Festival после многолетнего перерыва.

Таким образом, после 24 февраля 2022 года традиционная культурная жизнь вокруг Форт-Росс претерпела серьёзные изменения: часть мероприятий была отменена, а организаторы столкнулись с необходимостью адаптировать формат проведения событий на фоне изменившейся политической и общественной ситуации.

Организаторы подчёркивают, что фестиваль остаётся важной возможностью для новых посетителей и постоянных гостей познакомиться с богатым культурным наследием Форт-Росс — места, где пересекаются история русских поселенцев, культура коренных народов Калифорнии и современное многонациональное наследие штата.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com