В канун Рождества Украина уничтожила 14 из 15 беспилотников, выпущенных войсками РФ

По меньшей мере, четверо мирных жителей погибли и девять получили ранения в результате российских обстрелов Херсона за последние сутки, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В течение прошлой ночи Россия выпустила по Украине 15 беспилотников, в основном на юге страны, и 14 из них были уничтожены средствами ПВО, сообщили в воскресенье украинские военные.



«В результате воздушного боя ВВС и Силы обороны Украины уничтожили 14 шахидов в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепровской и Хмельницкой областях», – отмечается в сообщении ВВС Украины в «Телеграме».



Беспилотники были запущены с восточного побережья Азовского моря, поясняется в сообщении.



Власти Украины не сообщили о каких-либо разрушениях или жертвах.



По меньшей мере, четыре человека погибли, и девять получили ранения в результате российских обстрелов Херсона за последние сутки, сообщили в воскресенье украинские региональные власти.



Российские войска выпустили по Херсону 71 снаряд, нанеся удары по центру города, жилым кварталам, медицинским и образовательным учреждениям, а также «критически важным объектам инфраструктуры», написал в «Телеграме» глава областной военной администрации Александр Прокудин.



За прошедшие сутки на линии фронта произошло 81 боевое столкновение, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Сообщается также, что украинские войска отразили 17 российских атак в районе Купянска Харьковской области и 11 нападений в районе Бахмута Донецкой области.