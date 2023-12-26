Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат во вторник предоставил подробности об ударе по российскому десантному кораблю «Новочеркасск» в районе Феодосии.



По словам Игната, атака была осуществлена самолетами, приспособленными для транспортировки ракет и предоставленными партнерами Украины. Он не назвал тип этих ракет и количество самолетов, участвовавших в операции.



«Провести такую операцию непросто, поскольку этот район защищен российскими системами ПВО, – отметил Игнат в интервью Украинской службе «Голоса Америки». – Не надо думать, что российская ПВО слаба. Все происходит благодаря грамотным, слаженным действиям всех сил обороны (Украины), четко спланированной операции и тактическим приемам, которые используют летчики при нанесении таких ударов».



Игнат подчеркнул, что украинские войска способны все более эффективно наносить высокоточные удары, в ходе которых «противник постепенно теряет Черноморский флот и свое влияние в Черном море».

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа отметил в беседе с главой Восточноевропейского бюро «Голоса Америки» Мирославой Гонгадзе, что после атаки на «Новочеркасск», должно быть понимание, что корабли Черноморского флота, находящиеся в Феодосии, являются объектами возможных атак со стороны вооруженных сил Украины.



«Для вооруженных сил Украины любой корабль с флагом Российской Федерации является военной целью, поэтому все они будут уничтожены или атакованы при любой возможности», – заявил Алексей Неижпапа.



По его словам, способность российских войск высаживать десанты снизилась из-за уничтожения десантных кораблей Вооруженными силами Украины. Неижпапа сообщил, что десантный корабль «Новочеркасск», который подвергся нападению в районе Феодосии, «был полностью уничтожен, восстанавливать его не имеет смысла».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Украинской службе «Голоса Америки» во вторник прокомментировал контрнаступательные операции Украины, западную помощь и антикоррупционные инициативы Киева.

Данилов опроверг утверждения, что российские войска взяли Марьинку, добавив, что поселок был разрушен даже в большей степени, чем Бахмут, и подтвердил факт атаки на Феодосию, заявив, что эта атака является частью стратегии Украины по возвращению Крыма.

Данилов подчеркнул значение Крыма, как и других оккупированных территорий, для Украины, напомнив, что Украина не откажется ни от одной из них.

Он выразил уверенность в том, что США выполнят свои обязательства и что после Нового года Украина получит обещанную военную помощь.

Тем временем, сообщил Данилов, Украина развивает отечественное производство боеприпасов и оборонной продукции, а также сотрудничает с партнерами.