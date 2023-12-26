В своем Рождественском послании на социальной платформе Truth Social Дональд Трамп пожелал политическим оппонентам «гнить в аду вместе с Украиной и Россией». Он также перечислил ряд внутриамериканских проблем, среди которых упомянул электромобили.

В частности, Трамп обвинил Байдена и его правительство во множестве, с его точки зрения, проблем: открытые границы, инфляция, сдача Афганистана, зеленая энергетика, высокие налоги, отсутствие энергетической независимости и в др., которые, по его мнению, “стремятся уничтожить нашу великую Америку”.

Кроме того, он также заявил о своем намерении одержать победу над президентом Байденом и правоохранительными органами, которые обвиняют бывшего президента в незаконном вмешательстве в выборы.