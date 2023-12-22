Глава министерства обороны РФ утверждает, что российская армия якобы уничтожила в Украине «тысячи наемников», среди которых «сотни американцев». Сколько американцев убиты в Украине после российского вторжения?

19 декабря в Москве на расширенной коллегии министерства обороны России обсуждались “достижения” российских войск в войне против Украины, которая идет уже почти два года.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия «освободила территорию, в пять раз превышающую территорию Донецка и Луганска», и что четыре новых региона якобы “добровольно присоединились к России”.



Речь шла о восточных регионах Украины, где украинцы яростно воевали с Россией и где российские войска разрушали и опустошали целые города, прежде чем смогли оккупировать территорию, понеся при этом тяжелые потери.



Затем Шойгу похвастался, что Азовское море стало «полностью российским», и Москва использует его для создания нового «военно-морского округа». При этом он не стал упоминать о поражениях ВМС России в акватории Черного моря, включая потерю флагманского ракетного крейсера “Москва”, обстрелы Керченского моста и Севастопольского порта, и бегство оставшихся военных судов в порты на восточном побережье моря.



Не упоминая потери личного состава армии России, которые по оценкам экспертов разведсообщества США и их союзников только убитыми превысили 315 тысяч военнослужащих, Шойгу говорил о «колоссальных» потерях другой стороны. В их число, по его утверждению, якобы «входят тысячи иностранных наемников, среди которых сотни американцев».



«Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании», – доложил всем присутствующим Сергей Шойгу.



Утверждение о том, что 466 американских «наемника» были убиты в боях в Украине – ложно, опровержению этой фальшивки посвящен исследовательский материал проекта «Полиграф», интернет-ресурса, созданного «Голосом Америки», с целью препятствовать распространению лжи и пропаганды в мировых СМИ и социальных сетях (Polygraph.info).

Известно, что граждане США, воюющие в Украине, в основном записывались на службу в Международный легион Украины, в состав ВСУ или в регулярные армейские части. Это означает, что по международному праву они не наемники, а волонтеры.



Хотя точных данных о погибших нет, сообщения СМИ предполагают, что Шойгу, возможно, не менее чем в десять раз преувеличил число американцев, погибших в боях за Украину.



Госдепартамент США не располагает списком погибших граждан США в Украине



«Наши возможности проверять сообщения о смертях граждан США в Украине ограничены. Кроме того, вероятно не обо всех смертях граждан США сообщается властям США. По этим причинам мы не можем назвать точное число всех убитых граждан США», – сообщил Polygraph.info представитель Госдепартамента США.



На самом деле на основании различных сообщений СМИ можно сделать вывод, что в боях в Украине погибли десятки, но не сотни граждан США.



В октябре агентство Reuters, со ссылкой на представителей Safe Passage 4 Ukraine и R.T. Weatherman заявил, что 30 граждан США погибли, сражаясь на стороне Украины.

В сообщении от 18 декабря оборонное новостное издание Task & Purpose сослалось на российский военный блог Lost Armour, в котором говорится, что 45 граждан США погибли в боях в Украине. Lost Armour составил список имен, включая имена фигурирующие в сообщениях СМИ и социальных сетях.



Task & Purpose подтвердило, что из этих американцев более 30 были ветеранами вооруженных сил США.



Task & Purpose написало более десятка некрологов ветеранам США, погибшим в боях в Украине, последний из которых был опубликован 21 декабря (в честь ветерана морской пехоты Итана Хертвека).



Эти данные не являются окончательными, кроме того, возможно, что в Украине погибли американцы, не служившие до этого в вооруженных силах.



Тем не менее, другие западные средства массовой информации, сообщающие о гибели американских добровольцев в Украине, так же указывают, что число погибших может исчисляться десятками, но предупреждают, что точная цифра неизвестна.



Процесс идентификации погибшего, особенно когда требуются образцы ДНК, может оказаться трудоемким.



Принимая во внимание этот и другие осложняющие факторы, остается неясным, какую методологию использовало Министерство обороны России для вывода о том, что якобы 466 американцев были убиты во время службы в Украине, поскольку оно никогда не предоставляло доказательств в поддержку этого утверждения.

Смерть любого американца не могла остаться незамеченной



Остается также неясным, как смерть сотен американцев, сражавшихся в Украине, могла остаться незамеченной.



Друзья и семьи граждан США, погибших в боях в Украине, регулярно общались с местными и национальными СМИ, часто в позитивных тонах, обсуждая мотивы, которые побудили погибших пойти на эту службу.



Государственный департамент подтвердил информацию о гибели отдельных лиц различным средствам массовой информации.



В одном случае широкую огласку получили похороны американца, погибшего там в боях, состоявшиеся в Украине.



Министерство обороны России действительно имеет опыт преувеличения украинских потерь, фальсификации доказательств и продвижения ложных нарративов о войне, «часто для прикрытия военных поражений во время так называемой “специальной военной операции” в Украине», – говорится в анализе военной разведки Нидерландов, который цитирует аналитический сайт Oryx.



Хотя министерство обороны России ложно представляет иностранцев, воюющих на стороне Украины в качестве наемников, на самом деле они в основном являются добровольцами.



Хотя первоначально украинские чиновники заявили, что 20 000 человек выразили заинтересованность в волонтерстве в Международном легионе Украины, вскоре после этого было сформировано иностранное военное подразделение Сил территориальной обороны Украины.



Согласно сообщениям, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в ВСУ в реальности было зачислено гораздо меньше людей.

Американцы сражались на фронте как добровольцы ВСУ



По неподтвержденным оценкам, сотни, а возможно, и тысячи граждан США сражались в составе регулярных частей украинской армии или международного легиона.



Как ранее сообщал Polygraph.info, Международный комитет Красного Креста в своих рекомендациях по правовой защите участников войны называет наемником «человека, принимающего непосредственное участие в военных действиях, мотивированного, по существу, стремлением к личной выгоде».

Для сравнения, Красный Крест заявляет: «Гражданин нейтрального государства, который поступает на службу в вооруженные силы стороны в конфликте, не является наемником».



«Военнослужащий вооруженных сил воюющей стороны не является наемником», – написал в марте 2022 года Роберт Лоулесс, доцент кафедры права Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.



«Правительство Украины официально включило в состав своих вооруженных сил Международный легион защиты Украины. Таким образом эти 20 000 иностранных членов Легиона, в том числе 3 000 американцев, не являются наемниками», – написал Лоулесс в марте 2022 года, ссылаясь на статью 47 (2) Первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям.



Иностранные добровольцы, воюющие в Украине, также получают зарплату, аналогичную зарплате военнослужащих ВСУ, причем неофициальные данные свидетельствуют о том, что многие оставили гораздо более прибыльную карьеру дома, чтобы служить в Украине.



Россия также ложно утверждает, что иностранные джихадисты сражались на стороне Украины.



Именно Россия активно вербует наемников для боевых действий в Украине, в том числе через печально известную «ЧВК Вагнер». Бойцы Вагнера получали зарплату в два и более раз выше, чем у обычных российских солдат.

Polygraph, Русская служба «Голоса Америки»