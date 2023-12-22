Калифорнийские власти одобрили переработку сточных вод в питьевую

Продолжительная засуха в штате Калифорния привела к определенным последствиям – незадолго перед Рождеством Совет штата по контролю водных ресурсов (State Water Resources Control Board) одобрил правила, позволяющие организациям, занимающимся водоснабжением, использовать сточные воды, пусть и прошедшие специальную очистку, как питьевую воду.

В настоящее время переработанная вода смешивается с водоносными горизонтами или используется для орошения и других непитьевых целей.

В качестве оправдания совет заявил, что новые правила, которые разрабатывались более десяти лет и излагают ряд требований, направленных на обеспечение удаления микробов и химикатов из очищенных сточных вод и что в процессе будут использованы самые современные и эффективные системы очистки. Сточные воды будут обрабатывать озоном и бактериями, фильтроваться через активированный уголь, очищаться окислителем, таким как перекись водорода, и облучаться ультрафиолетовым светом высокой интенсивности. И затем, наконец, сточные воды будут подвергаться регулярной очистке, которой в настоящее время подвергается вся питьевая вода. Благодаря истому, как предполагается, готовый продукт должен будет на сто процентов соответствовать текущим стандартам.

Обсуждения шли на протяжении долгих 6 лет и, когда срок стал подходить к концу, совет вынес единогласное решение “за”. В результате были введены специальные правила, регулирующие повторное использование сточных вод. Как только все нюансы будут учтены, в 2024 году компании, занимающиеся водоснабжением, обязаны будут предоставить планы проектов на утверждение.

Калифорния – не первый штат, где планируют использовать сточные воды – подобные правила уже действуют в Колорадо и Техасе, они также находятся в разработке во Флориде и Аризоне.

Как отмечается, прежде чем вступить в силу, правила должны пройти окончательную проверку в Управлении административного права, скорее всего, следующим летом или осенью. Первые объекты возникнут через несколько лет.

Ожидается, что вода будет дороже, чем импортируемая, но она также обеспечит более возобновляемое и надежное снабжение Калифорнии, поскольку изменение климата продолжается.

Скорее всего, переработанные сточные воды начнут использоваться в округе Лос-Анджелес, в котором около 400 миллионов галлонов в день просто сбрасывается в реки, ручьи и океаны.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship