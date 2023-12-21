Покинувших Украину граждан хотят подвергнуть мобилизации

Сколько украинцев проживает на сегодня в США или кому из них может грозить мобилизация в Украине?

Последние дни в Украине становятся более напряженными из-за обсуждений о необходимой мобилизации на военную службу. Это вызвано продолжающейся затяжной войной с российскими войсками на территории государства на юго-востоке Европы. Украинцы отважно сражаются с агрессорами и достойно противостоят оккупантам.

Однако, новый министр обороны Украины Рустем Энверович Умеров успел публично предложить мобилизовать граждан своей страны призывного возраста, уехавших за границу. Подобная инициатива может быть одобрена правительством при поддержке президента.

Предполагается, что возраст военнообязанных вскоре достигнет отметки в 60 лет, начиная с 25-го возраста. Украинские силовики размышляют над тем, чтобы пригласить многих мужчин по повестке на службу. При этом Министерство обороны может наложить санкции на тех, кто не подчинится данному требованию.

Различные СМИ тиражируют информацию о том, что якобы некоторые украинцы мужского пола пытаются уехать из страны под различными предлогами, дабы избежать возможной телеграммы от военкомата: ради спасения своих жизней они готовы заключить брак с многодетной мамой или уехать куда-то за кордон с целью ухода за близким родственником.

Всё же такие случаи единичные. Большинство украинцев мужественно сражаются за свое отечество и соблюдают закон, который обязывает своих граждан защищать территориальную целостность державы.

Однако, если предложенная украинским министром обороны инициатива будет поддержана на всех уровнях страны, тогда граждане Украины, находящиеся в других странах, в частности в Европе и США, будут вынуждены вернуться на родину для отдачи военного долга.

Может ли такое действительно произойти в отношении украинцев, находящихся сегодня на территории Соединённых Штатов Америки, сказать сложно. На эту тему можно лишь строить гипотезы, но обращаясь к официальной статистике Бюро переписи населения Соединенных Штатов (Census), можно попытаться угадать, сколько потенциальных граждан могут отправиться на войну с россиянами.

Хочется сразу сказать, что количество украинцев разного пола на территории Америки пополнилось на сотни тысяч за почти 2 года полномасштабной войны. Это не указывается в данных Бюро – люди чаще всего находятся здесь в поисках защиты от военных действий в родной стране.

На сегодня в США насчитывается приблизительно 1 164 728 украинцев, 47,8% из которых – это мужчины, 110 334 из них не имеют американского гражданства.

334 601 украинцев родились за пределами Штатов, но физически находятся в настоящее время на территории страны. Около 336 046 из них продолжают говорить на языке своего происхождения.

По данным Census, приблизительно 52% из всех украинских мужчин, находящихся в Америке, подпадают под призывной возраст Украины и потенциально могут быть мобилизованы. Таким образом, можно сделать вывод, что 289 504 украинцев мужского пола, проживающих сегодня на территории Соединённых Штатов, могут быть призваны на военную службу в Украине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship