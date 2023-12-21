Руди Джулиани объявил о банкротстве

Бывший личный адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани объявил себя банкротом. Он подал соответствующие документы для защиты от кредиторов, сообщив, что его долговые обязательства достигают $153 млн при общей сумме активов в диапазоне от $1 до $10 млн, сообщает AP.

Значительную сумму долгов составляют $148 млн суммарного штрафа по антидиффамационному иску. Судебный процесс по нему против Джулиани завершился на прошлой неделе.

Истцами выступили работницы избирательного участка Уандреа Мосс и ее мать Руби Фриман. Причиной стали высказывания Джулиани о том, что во время подсчетов голосов на президентских выборах США 2020 года женщины произвели махинации с избирательными бюллетенями, полученными по почте.

На днях суд обязал Джулиани выплатить компенсацию женщинам в размере $148 млн.



На выплату обычно дается 30 дней до того, как в дело могут вмешаться правоохранительные органы. Однако в среду судья обязала Джулиани произвести выплату незамедлительно.

Сумма превышает оценочный размер состояния экс-мэра Нью-Йорка, в итоге в четверг Джулиани объявил себя банкротом. Его представитель заявил, что защита собирается обжаловать приговор, передает АР.



Агентство также отмечает, что личное банкротство не позволяет уйти от долгов в подобных случаях, если они были присуждены за умышленное приченение вреда другим.