Сакраменто – лидер среди американских городов по количеству приезжающих людей 

Когда-то небольшой столичный городок теперь превращается в мегаполис федерального масштаба. Коммерческие компании, занимающиеся недвижимостью в США, констатируют, что в Сакраменто приезжает больше всего людей, чем в какой-либо другой город страны. Об этом пишет сегодня The Sacramento Bee.

Столица Калифорнии теперь фигурирует в качестве лидера в рейтингах по количеству прибывающих людей с такими городами, как Чикаго, Нью-йорк и Лос-Анджелес. Именно регион Сакраменто принимает больше всего желающих сюда переехать, и речь здесь не только об иммигрантах с постсоветского пространства.

На втором месте стоит город грехов – Лас-Вегас,за которым следуют флоридский Орландо и прибрежные территории штата Южная Каролина, который пользуется огромной популярностью среди соотечественников с постсоветского пространства.

Стоит учесть тот факт, что в Сакраменто продолжают переезжать резиденты района залива Сан-Франциско. Это связано с тем, что стоимость жизни в данной местности стала очень дорогой даже для обеспеченных людей, и чтобы не покидать штат, им выгоднее переехать чуть восточнее, при этом они могут продолжать свой обычный образ жизни, сохранить работу, сэкономив на арендной плате или налогах на собственность. Тем более, что Amtrack предлагает различные проездные билеты до Района залива по хорошей цене.

Не секрет, что на территориях вокруг Сан-Франциско работают специалисты, занимающиеся IT технологиями, чаще всего они работают в удаленном режиме, что решает вопрос их посещения офиса: по требованию работодателя им обычно не нужно ездить на работу чаше раза в неделю.

Также в Сакраменто перемещается много людей из южно-калифорнийских городов, таких как Лос-Анджелес и Сан-Диего. И как в случае с жителями Района залива Сан-Франциско, это чаще всего вызвано желанием сэкономить.

Многие эксперты считают, что столичный регион продолжает пользоваться популярностью благодаря огромному количеству чиновников, которые прибывают на госслужбу. При этом в социальных сетях уже активно обсуждают проблемы, которые могут возникнуть в ближайшее время в связи с увеличением населения в районах Сакраменто: речь идёт о бездомных, количество которых, вероятно, увеличится.

По различным оценкам, в Калифорнии проживает половина всех американцев, которые остаются на улице. А их, по официальной статистике, более 170 000 на весь штат.

Цены на жилье также будут только расти, что вызовет недовольство у живущих здесь жителей.

Несмотря на все опасения и предостережения о растущем населении региона, в городе продолжается бум строительства недвижимости. Каких-то 10 лет назад Сакраменто казался пустынным районом Северной Калифорнии, но сегодня здесь задействован каждый клочок земли.

Кандидаты на пост мэра Сакраменто, которые баллотируются на выборы, запланированные на март 2024 года, делают акцент на том, что в столице должно появится доступное жилье.

Пожалуй, самое главное, что волнует коренных жителей Сакраменто, это сохранение исторических улиц города в их нынешнем облике. Ведь город для многих считается самым лучшим и замечательным местом на Земле.

Завершая материал, хочется вспомнить полюбившуюся песню всех местных жителей “Sacramento” (a Wonderful Town), которую исполняет приезжая шотландская рок-группа Middle Of The Road. Даже для уезжающих отсюда людей, которые желают только самого лучшего столице Калифорнии, Сакраменто всегда останется в их памяти как самый лучший город.

Ранее “Славянский Сакраменто” писал о самых счастливых городах в США, ими, в частности, оказались Саннивейл, Фремонт, Розвилл, Сан – Хосе, Санта-Кларита и Ирвин.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship