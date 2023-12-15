Автоконцерн, производящий электромобили Tesla, вынужден формально отозвать чуть более двух миллионов транспортных средств из-за проблем с автопилотом, но физически возвращать машины не нужно.

Формальный отзыв стал необходимым после расследований 956 аварий, в которых, как считается, был задействован автопилот, проведенных официальным регулятором – Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA). Специалисты из надзорного органа потратили около двух лет, чтобы более тщательно рассмотреть все дефекты, которые возникают и могут возникнуть в момент управления электрической машиной

Чиновники требуют от Tesla отозвать такие модели, как Model S 2012-2023 годов выпуска, Model X 2016-2023 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов выпуска.

Согласно NHTSA, при некоторых обстоятельствах, когда включено автоматическое рулевое управление, система контролирует состояния водителя, т.е. уделяет ли он внимание дороге, держит ли руки на рулевом колесе и не заснул ли. Расследования показали, что средств контроля со стороны системы “может оказаться недостаточно для предотвращения злоупотреблений со стороны водителя”.

Изначально расследователи из NHTSA рассчитывали, что автокомпания выпустит новое программное обеспечение, которое решит основную проблему в предписаниях, но этого не произошло до настоящего времени.

Владельцам самых популярных электромобилей не придется отгонять машины в центры продаж и обслуживания, т.к. Tesla пришлет по интернету необходимую прошивку для программного обеспечения сразу на бортовые компьютеры машин. Именно это действие формально называют “отзывом автомобилей”.

Для владельцев машин создана служба поддержки клиентов по телефону 1-877-798-3752. На сайте автоконцерна имеется функция Tesla VIN Recall Search или Nhtsa VIN Recall Search, где вы можете проверить по VIN номеру, стоит ли беспокоится за вашего железного коня.

Несмотря на уже второй в этом году отзыв автомобилей, автокомпания планирует снова вернуться в Калифорнию и уже в ближайшее время должна открыть новую штаб-квартиру для новых разработок в районе Залива Сан-Франциско. В этом основателя Tesla Илона Маска поддержал действующий губернатор Золотого штата Гэвин Ньюсом.

Между тем, NHTSA будет продолжать проверки программного обеспечения после его обновления.