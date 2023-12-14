На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Вашингтон, где выступил перед Конгрессом и встретился с президентом Байденом, чтобы заручиться долгосрочной поддержкой США в противодействии российской агрессии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Вот что говорили в американской прессе о визите и как реагировали на него американские политики в социальных сетях:

The New York Times: «Украинский президент обратился с настоятельной просьбой о помощи своей стране в борьбе с Россией, но республиканцы ответили, что его проблемы не в их компетенции» … «Зеленский снова стал заложником борьбы между республиканцами и демократами по вопросу о южной границе США».

The Wall Street Journal: «Спикер Палаты представителей Майк Джонсон на встрече с Зеленским подтвердил свое сочувствие тяжелому положению Украины, но отметил, что его позиция остается твердой: администрация Байдена должна согласиться на ужесточение своей пограничной политики, прежде чем законодатели Палаты представителей согласятся на отправку дополнительной помощи».

The American Conservative: «Зеленский не смог достичь успеха на Капитолийском холме и отступил в Белый дом» … «В то же время Байден объявил, что его администрация одобрила выделение еще 200 миллионов долларов на помощь в Украине» … «Если дела в Украине обстоят так плачевно и Путин планирует свое дальнейшее продвижение, почему же истеблишмент так упирается в вопросе охраны южной границы?».

The Washington Times: «Группы по защите прав иммигрантов предупреждают президента Байдена о политических последствиях, если он пойдет на сделку с республиканцами по вопросу южной границы. Латиноамериканские избиратели не простят ему такого, особенно когда Байдену понадобятся их голоса в следующем году».

The Washington Post: «Президенту Зеленскому не удалось добиться прорыва в переговорах с Конгрессом, который по-прежнему находится в тупике, хотя многие законодатели, похоже, согласились с тем, что без продолжения американской поддержки перспективы войны будут только ухудшаться» … «Сенаторы подтвердили, что речь Зеленского, какой бы впечатляющей она ни была, вряд ли повлияет на тупиковую ситуацию с пограничной политикой США – или заставит их одобрить дополнительную помощь Украине без нее – по крайней мере до того, как законодатели уйдут на каникулы на следующей неделе».

Fox News: «Зеленский положительно оценил свои встречи с Байденом и спикером Джонсоном, но он по-прежнему прекрасно понимает обеспокоенность США сложившейся ситуацией с финансированием. Во время интервью на канале Fox News он не стал уклоняться от темы, четко объяснив, что по его мнению, поддержка Украины – это последняя линия обороны против президента России Владимира Путина и его амбиций».

Американские политики также активно обсуждали последнюю поездку Зеленского в США и в сети X (ранее Twitter). Их мнения разделились преимущественно по партийной принадлежности:

Вице-президент Камала Харрис @VP: «В Украине на кон поставлена свобода украинского народа, а также международные правила и нормы. Сегодня я ясно дала понять президенту Зеленскому: Мы поддерживаем Украину».

Сенатор-демократ Пэтти Мюррей @PattyMurray: Я только что вышла со встречи с президентом Зеленским. Яснее некуда: Украине срочно нужна наша помощь. Речь идет о том, останется ли Украина суверенным государством и смогут ли диктаторы бесконтрольно топтать демократические страны. Мы должны оказать поддержку как можно скорее.

Сенатор-демократ Крис Кунс @ChrisCoons: «Всегда большая честь слушать президента Зеленского. Я надеюсь, что мои коллеги примут его сегодняшние слова близко к сердцу. Время идет – мы должны принять предложенный президентом пакет финансирования национальной безопасности и продолжать помогать Украине в защите свободы».

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт @Eric_Schmitt «Зеленский сегодня находится в Вашингтоне и говорит о суверенитете границ своей страны. Поразительно, что Джо Байден и демократы не заинтересованы в суверенитете наших собственных границ».

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин @RepMTG: «Зеленский сегодня здесь, в Вашингтоне, умоляет вас о деньгах, а поджигатель войны Вашингтон хочет дать ему безграничные американские доллары. Сколько денег Вашингтон потратит на убийство целого поколения украинских юношей, ведя свою войну с Россией чужими руками? Позор!»

Конгрессмен-республиканец Энди Биггс @RepAndyBiggsAZ: «Зеленский на Капитолийском холме требует от Америки больше денег. Неужели 100 с лишним миллиардов недостаточно? А сколько достаточно?»

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон @SpeakerJohnson: «Когда демократы всерьез займутся вопросами безопасности границ, Палата представителей будет готова выполнить свою работу. Демократы Сената и Белый дом игнорируют главный приоритет американского народа».

Президент Джо Байден @POTUS: «Сторонники Путина в Москве торжествовали, когда республиканцы проголосовали за блокирование помощи Украине на прошлой неделе. Ведущий одной из управляемых Кремлем передач буквально сказал: “Молодцы, республиканцы!”. Друзья, если вас чествуют российские пропагандисты, возможно, пришло время переосмыслить то, что вы делаете».