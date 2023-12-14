Российские чиновники обвинили выходца из США в мошенничестве

В городе Санкт-Петербург был задержан американец Август Мейер, который достаточно успешно занимался электронной коммерцией на территории России. Вместе с ним была задержана его русская жена Инна.

Обвинители считают, что бизнесмен занимался махинациями с денежными транзакциями, которые он совершал в момент банкротства его ресурса в сети Интернет.

Известно, что Мейер за время проживания в Петербурге успел получить российское гражданство и будет иметь дело с судом в рамках действующего законодательства РФ. С российскими правоохранителями Мейер общается на английском языке и сообщил им, что также является гражданином Мальты и Сент-Китс и Невис.

Суд вменяет обвиняемому сразу два дела, которые касаются компании «Юлмарт», подконтрольной Августу Мейеру, взявшей накануне разорения денежный кредит в Сбербанке на развитие предпринимательства в размере 2,3 миллиарда российских рублей.

Следователи утверждают, что другой сооснователь компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин также предоставил недостоверную информацию банку, чтобы не вызывать подозрения для получения денежных кредитов.

В начале 2019 года руководству компании «Юлмарт» выдали предписание на выплату долга в размере 338 млн рублей, который не был выплачен в назначенные сроки. Фирма выходца из США, которому принадлежала треть акций, до разорения оценивалась некоторыми экспертами в миллиард долларов.

Гражданин с тройным гражданством ранее был связан с супермаркетами «Лента» и сетью косметических магазинов «Рив Гош». Журналисты из журнала Forbes оценили состояние бизнесмена в 650 миллионов долларов.