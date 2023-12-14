Республиканцы единодушно поддержали начало расследования, хотя им еще не удалось найти доказательств нарушений со стороны президента-демократа, пишет Русская служба «Голоса Америки» совместно с Reuters.

Палата представителей в среду проголосовала за формальное начало продолжающегося расследования по импичменту президента Джо Байдена. Все республиканцы единодушно поддержали решение, хотя им еще не удалось найти доказательств нарушений со стороны президента-демократа.

Контролируемая республиканцами Палата проголосовала 221 против 212 голосов по партийным линиям за одобрение расследования, которое рассматривает вопрос о том, получал ли Джо Байден незаконную выгоду от зарубежных деловых связей своего 53-летнего сына Хантера, спустя несколько часов после того, как младший Байден отказался дать показания на закрытом заседании Комитета по регламенту.

Белый дом отверг расследование как фактически необоснованное и политически мотивированное. Байден готовится к возможному повторному противостоянию на выборах 2024 года со своим предшественником Дональдом Трампом. Трамп – первый президент в истории США, дважды подвергшийся импичменту. В настоящее время он готовится к четырем предстоящим уголовным судебным процессам.

Усилия по импичменту Байдена почти наверняка потерпят неудачу. Даже если Палата представителей проголосует за импичмент президента, Сенат затем должен будет проголосовать за осуждение его по этим обвинениям двумя третями голосов – это практически невозможно в палате, где демократы-союзники Байдена имеют большинство голосов: 51 против 49.

Однако это может помочь республиканцам в их обвинениях демократов в коррупции в течение большей части кампании 2024 года.

Голосование проходит через три месяца после того, как республиканцы неофициально начали расследование, и оно не является обязательным шагом для отстранения президента или другого должностного лица от исполнения обязанностей.

Однако это может дать республиканцам больше юридических полномочий заставить администрацию Байдена сотрудничать и может помочь противостоять обвинениям демократов, которые говорят о его нелегитимности.

Республиканцы утверждают, что Байден и его семья получали выгоду от его действий, когда он занимал пост вице-президента при президенте Бараке Обаме с 2009 по 2017 год, фокусируясь на бизнесе, который его сын вел в Украине и в Китае за этот период.

Они нашли доказательства того, что младший Байден заставлял клиентов верить в то, что он может обеспечить доступ к офису вице-президента. Но они не предоставили доказательств того, что Байден предпринимал какие-либо официальные действия для помощи этим бизнесам или получил от них финансовую выгоду.

Заявление президента Джо Байдена

Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена с комментарием по поводу решения республиканцев.

«Американский народ нуждается в лидерах в Конгрессе, чтобы принять меры по важным для страны и мира приоритетам. Во вторник я встретился с президентом Украины, который ведет свой народ в борьбе за свободу против российской агрессии. Он прилетел в Америку, чтобы попросить нас о помощи. Тем не менее, республиканцы в Конгрессе не будут действовать, чтобы помочь им. Народ Израиля ведет борьбу с террористами и ждет нашей помощи. Тем не менее, республиканцы в Конгрессе не будут действовать, чтобы им помочь», – заявил Байден.

«Мы должны разобраться с ситуацией на нашей южной границе, и я полон решимости попытаться решить эту проблему. Нам нужно финансирование для укрепления безопасности границ, но республиканцы в Конгрессе не будут действовать, чтобы этому помочь, – говорится в заявлении. – Мы должны продолжать прогресс в экономике и следить за тем, чтобы инфляция снижалась, а рост рабочих мест продолжался. Предстоит большая работа. Но… республиканцы в Конгрессе уходят почти на месяц на каникулы, ничего не сделав для решения этих насущных проблем».

Байден заявил: «Каждый день я просыпаюсь, фокусируясь на проблемах, стоящих перед американским народом. Вместо того, чтобы сделать что-либо для улучшения жизни американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня своей ложью. Американский народ заслуживает лучшего. Я знаю, на чем я собираюсь сосредоточиться. Приглашаю республиканцев в Конгрессе присоединиться ко мне».