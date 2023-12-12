Байден: Конгресс не должен делать Путину рождественского подарка

Среди законодателей продолжаются дискуссии о предоставлении новой помощи Украине, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Принимая во вторник украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, президент Джо Байден призвал его не терять надежды в борьбе, которую Украина ведет против российского вторжения, подчеркнув, что Конгресс должен выделить Киеву дополнительную помощь.



«Конгресс не должен делать Путину… рождественского подарка», – сказал президент.



Байден также объявил о выделении отдельной военной помощи Украине в размере $200 млн.



Во вторник администрация Байдена заявила, что решительно поддерживает скорейшее принятие ежегодного законопроекта, определяющего политику Пентагона, который в этом году предусматривает рекордные расходы в размере $886 млрд

Утром Зеленский выступил перед сенаторами, призвав их продолжить оказание Украине военной поддержки. Президент Украины прибыл на закрытую встречу с законодателями, сопровождаемый лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и главой сенатских республиканцев Митчем Макконнеллом. Сенаторы встретили Зеленского продолжительными аплодисментами.

Председатель сенатского Комитета по разведке Марк Уорнер заявил после встречи Зеленского с сенаторами, что «сегодняшняя встреча подчеркнула важность продолжения этой поддержки (Украины)».



«Почти два года президент Зеленский и украинский народ защищают свою страну от неспровоцированного и жестокого вторжения России. Я горд тем, что Соединенные Штаты лидируют в мире в деле поддержки усилий Украины по противодействию агрессии Владимира Путина, и сегодняшняя встреча подчеркнула важность продолжения этой поддержки, – отмечается в заявлении Уорнера. – Пришло время действовать. Мы должны выполнить свои обязательства и принять пакет мер безопасности до конца года».

Секретарь демократического меньшинства в Палате представителей Кэтрин Кларк по завершении встречи руководства Палаты с Зеленским подчеркнула, что «национальная безопасность США напрямую связана с борьбой украинского народа».



«Мы обязаны продолжать эту борьбу во имя детей Украины – и наших собственных детей, – отмечается в заявлении Кларк. – Отказ от Украины означал бы отказ от самых заветных наших принципов и появление Путина на пороге НАТО».

Напомним, что на прошлой неделе сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на выделение $106 млрд в качестве чрезвычайной помощи Украине и Израилю.



Белый дом сообщил Конгрессу 4 декабря, что после конца года у правительства больше не будет средств на поставки оружия Украине.



Консерваторы заявили, что откажутся одобрить этот пакет помощи, если демократы и Белый дом не согласятся на масштабные иммиграционные реформы.



Как сообщили американские СМИ, влиятельный сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил в понедельник, что достичь соглашения, вероятно, не удастся до конца этой недели.