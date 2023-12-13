В Голливуде 18-й раз вручат награды за вклад в развитие русскоязычного сообщества

Русскоязычный консультативный совет города Западный Голливуд в округе Лос-Анджелес приглашает всех желающих участвовать в премии Annual Russian-speaking Community Awards, которая отмечает русскоязычных жителей города людей за различные заслуги.

Мероприятие запланировано на субботу 4 мая 2024 года и пройдет в Палате Совета Западного Голливуда по адресу 625 N San Vicente Blvd, West Hollywood, CA 90069.

Заявку на одну из трех номинаций можно подать в электронном виде через веб-сайт города Nomination Form 2024.

Форму необходимо заполнить до 2 апреля 2024 года. Члены Русскоязычного Совета рассмотрят все предложенные кандидатуры и сделают выбор между участниками 4 мая следующего года.

Русскоязычный консультативный совет города Западный Голливуд вручает награды начиная с 2006 года за счёт различных пожертвований. Лауреатами прошлых лет были активисты, художники, гражданские лидеры, педагоги, общественные организации и многие другие.

После вручения наград состоится вечерний концерт под названием “Maysky Classical Night 2024”. Мероприятие обычно сопровождается классической музыкой русских композиторов и отрывками западных всемирно известных мелодий, которые исполняют музыканты русскоязычного сообщества.

Для получения дополнительной информации можно связаться по телефону (323) 848-6501 или электронной почте.

Глухие или слабослышащие люди могут позвонить по телетайпу (323) 848-6496.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship