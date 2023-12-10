Эксперты по изучению иностранных языков оценивают перспективы распространения русского языка во всём мире, основываясь на запросах образовательных программ в одном популярном мобильном приложении «Duolingo».

Система даёт возможность оценить перспективы языка, который планирует изучать потенциальный пользователь. Статистика формируется на основе выбора учащихся, которые выбирают себе язык для изучения. Она базируется на данных миллионов пользователей этого приложения из 122 стран мира и предоставляет уникальную информацию о том, какие языки наиболее популярны среди абитуриентов.

Данным приложением могут воспользоваться дети начиная с самого раннего возраста и до бесконечности, но статистика формируется на основе запросов пользователей старше 13 лет.

Лидером среди всех языков числится английский, за ним испанский и французский языки. Начиная с 2015 года, когда Duolingo только начинал работать в сети, русский язык входит в число лидеров. Но, в последние годы язык крупнейшей страны мира начал меньше интересовать международных пользователей.

Различные комментаторы связывают это с войной в Украине и интерес к странам, которые используют португальский язык для общения.

Наблюдается интерес к украинскому языку, который желают изучать пользователи образовательной платформы из-за солидарности к народу Украины. По крайней мере так пишут сами разработчики приложения по изучению иностранных языков.