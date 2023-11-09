Русская библиотека в Голливуде на грани выживания

Единственная русскоязычная библиотека в южной Калифорния на грани закрытия?

Немногие жители Золотого штата знают, что в самом центре городка под названием Западный Голливуд (West Hollywood, WeHo) располагается одна из крупнейших русскоязычных общин Калифорнии.

Американцы этот город называют ласково WeHo, который существует с 1984 года, но чуть ранее на эту территорию начали иммигрировать советские евреи. Западный Голливуд в тот момент был местом притяжения любителей азартных игр и являлся частью провинциального округа Лос-Анджелес.

В настоящее время Западный Голливуд зажат между самым фешенебельным городом Беверли-Хиллз и Голливудом, районом города Лос-Анджелес.

Огромное количество местных жителей отождествляют себя ЛГБТК+ сообществом, в народе же WeHo называют Boys Town Америки.

Удивительно то, что здесь проживают чуть более 37000 человек по состоянию на конец 2023 года, при этом около 20% из них – русскоязычные.

Помимо бесконечных гей-баров и клубов вдоль центрального бульвара Санта-Моника в дневное время здесь также можно насладиться множеством культурных достопримечательностей.

Город пользуется огромной популярностью среди жителей большого Лос-Анджелеса и туристов, которые приезжают на запад США за новыми ощущениями.

Советские иммигранты, проживающие в столь радужном городе, чаще всего выбирают другие места досуга и времяпровождения. Здесь несколько славянских магазинов, кафешек и ресторанов. Эти места совершенным образом отличаются от тех, которые расположены на Брайтон Бич, в “русском” Нью-Йорке в “русском” Нью-Йорке.

Возможно, это связано с тем, что в Калифорнию чаще всего отправлялись более прогрессивные люди нашей планеты. Ведь ходит миф, что когда-то в Золотом штате не принимали всех подряд. Мол, только избранные могли прижиться и стать неотъемлемой частью калифорнийских сообществ.

Тридцать лет назад русскоязычные жители Западного Голливуда ломали головы над созданием центра притяжения соотечественников. В итоге они решили создать библиотеку, которая смогла бы сохранить самобытность культуры, которую иммигранты привезли вместе с собой из СССР.

Автором идеи создать библиотеку в самом сердце Западного Голливуда был Наум Резник, который на тот момент являлся президентом Ассоциации инженеров и ученых.

15 марта 1993 года тогдашний совет библиотеки и волонтёры отпраздновали свою первую годовщину. Тогда в архиве находилось около 2000 книг, которые были подарены другими советскими иммигрантами.

Первым домом для библиотеки стала Русская синагога, в которой было выделено место под хранение книг, поступающих от всех жителей Калифорнии. Русскоязычная библиотека была открыта пять дней в неделю, где работали 15 волонтеров.

С 2011 года библиотека была перемещена на новый постоянный адрес: 7362, Santa Monica blvd, WeHo.

В 2017 году Ассоциация инженеров и ученых прекратила свою деятельность. В связи с этим русскоязычная библиотека находилась на грани закрытия. Но, благодаря волонтёрам, книгохранилище удалось сохранить.

Русскоязычная библиотека в Западном Голливуде получила статус общественной некоммерческой организации и стала называться Russian Language Public Library.

Казалось, что новая непрекращающаяся волна иммигрантов из постсоветских стран может привести в библиотеку толпы русскоязычных читателей, однако все меньше и меньше читателей интересуется старыми книгами.

Действующие волонтёры, работающие здесь не покладая рук во имя сохранения русской культуры, сетуют на литературу прошлых лет, которая изжила своё и пополняется лишь устаревшими книгами.

Произведения прошлого века могут иметь достойную цену на рынке, но притягивают мало молодых людей и любителей современного слова. Хотя, в архиве библиотеки имеется книга из Санкт-Петербурга на старом русском языке и датируется 1889 годом выпуска.

Чтобы лучше разобраться в нынешней ситуации внутри знаменитой русской библиотеки Калифорнии, я отправился в город Западный Голливуд и поговорил с волонтёрами.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship