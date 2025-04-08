Мэр Сан-Франциско прекращает распространение принадлежностей для употребления наркотиков. Как подчеркивает SF Chronicle, в Сан-Франциско сложилась любопытная ситуация: пластиковые трубочки запрещены, а наркотики — разрешены.

2 апреля мэр Сан-Франциско, умеренный демократ, Дэниел Лури объявил об изменении политики в отношении употребления фентанила. Согласно новым рекомендациям, выпущенным директором Департамента общественного здравоохранения (DPH) Дэном Цаем: теперь люди должны получать консультации по лечению или быть привязаны к службам, чтобы получать безопасные принадлежности для контролируемого употребления наркотиков.

«Мы заблудились», — сказал мистер Лури во вторник, прогуливаясь по району Тендерлойн в Сан-Франциско, где распространилось употребление фентанила и открытые уличные наркоторговли. — «Мы больше не намерены просто наблюдать, как люди убивают себя на улицах».

С 30 апреля новая политика нового мэра Сан-Франциско, вступившего в должность в январе, требует, чтобы любое распределение расходных материалов сопровождалось предварительной консультацией по лечению и подключением к уходу; также запрещается распространять расходные материалов для курения в общественных местах на открытом воздухе. Финансируемые Департаментом здравоохранения города программы должны перейти на работу в помещениях или в одобренных департаментом контролируемых местах.

Как отмечается администрацией Сан-Франциско, эта политика является одним из многих инструментов, которые город сейчас использует для решения фентанилового кризиса, которые также включают усиление контроля, строительство большего количества временного жилья, обеспечение мест в больницах и др. В рамках этой новой политики Департамент здравоохранения будет следить за показателями передозировки, передачей ВИЧ/гепатита С, чтобы гарантировать, что эта политика соответствует общим целям общественного здравоохранения.

Это изменение в политике контролируемого наркопотребления является частью более широкой дорожной карты Департамент здравоохранения по борьбе с эпидемией фентанила, которая включает расширение коек и услуг лечения, более быстрое подключение людей к услугам стабилизации и лечения, снижение препятствий, мешающих продвигаться в лечении, и быстрое получение лекарствам для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов (MOUD), включая бупренорфин и метадон.

“Мы больше не можем мириться с реальностью, когда от передозировки умирают два человека в день. Статус-кво не смог обеспечить здоровье и безопасность всего нашего сообщества, а также тех, кто страдает от наркозависимости. Фентанил изменил правила игры, и мы полагались на стратегии, которые предшествовали этой новой эпидемии наркомании, которая заканчивается сегодня,” — сказал мэр Дэниел Лури.

Длительное время Сан-Франциско оставался, и, пожалуй все еще является, чрезвычайно либеральным городом, где без особых трудностей можно было найти доступ к любым запрещенным веществам, причем администрация города проявляла терпимость к подобной зависимости, считая, что если сделать употребление наркотиков контролируемым, то это будет безопасно и поможет спасти больше жизней. Новый мэр Дэниел Лури продолжает политику контролируемого потребления, но ужесточает ее правила.