США обвиняют 4 россиян в военных преступлениях против американского гражданина в Украине

Четверо военнослужащих россиян заочно ответят за преступления над американцем в Украине.

Министерство юстиции по Восточному округу штата Вирджинии опубликовало заявление о военных преступлениях, за которые должны ответить воюющие в Украине граждане России. Американцы обвиняют четырёх российских армейцев в пытках, бесчеловечном обращении и незаконном удержании гражданина США в Украине.

В деле фигурируют 45-летний Сурен Сейранович Мкртчян, Дмитрий Будник, Валерий Н. (фамилия неизвестна) и Назар Н. (фамилия неизвестна), которые должны будут ответить за совершенные преступления.

Согласно обвинительным документам, Мкртчян и Будник были командирами воинских частей Вооруженных сил России так называемой “Донецкой Народной Республики”, а Валерий и Назар были военнослужащими более низкого ранга. Когда они якобы совершали военные преступления, обвиняемые воевали в Украине на стороне России,

В истории издевательств над американцем говорится, что в апреле 2022 года Мкртчян и его коллеги, находящиеся под его командованием, предположительно, похитили жертву из его дома в селе Мыловое (Милове) Херсонской области. Американца незаконно удерживали не менее 10 дней. Во время похищения Мкртчян, Валерий, Назар и другие, как утверждается, бросили потерпевшего лицом на землю в обнаженном виде, связали ему руки за спиной, приставили пистолет к голове и жестоко избили, в том числе используя оружие.

Затем Мкртчян, Валерий, Назар и другие якобы перевезли жертву в импровизированный военный городок в с.Мыловое.

Расследователей ужасает отношение российских военных, которые бесчеловечно жестоко избивали и пытали подданного США. Преступники также якобы угрожали убить жертву и проводили инсценировку казни.

В уголовном деле говорится что Мкртчян, Валерий и Назар раздели потерпевшего и несколько раз сфотографировали, затем жестоко избили потерпевшего, приставили пистолеты к его затылку и угрожали застрелить. Будник якобы угрожал потерпевшему смертью и попросил американца озвучить “последние слова”.

Российские военные преступники повалили жертву на землю, приставили пистолет к затылку, затем слегка сдвинули пистолет и выпустили пулю мимо головы жертвы.

Федеральные правоохранительные органы, Департамент расследований внутренней безопасности и Министерство юстиции Штатов настроены решительно по отношению к преступникам из России.

Подобное обвинение – первое в истории в соответствии с законом США о военных преступлениях.

Сотрудники ФБР признают, что они будут вынуждены добиваться справедливости и использовать для этого все механизмы сотрудничества с международными правоохранителями, независимо от того, где находятся участники преступлений и сколько времени это займет.

Подсудимые обвиняются в трех военных преступлениях – незаконном лишении свободы, пытках и бесчеловечном обращении – и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения военных преступлений. В случае обвинительного приговора каждому из подсудимых грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Представителям общественности, располагающим информацией о нарушителях прав человека в Соединенных Штатах или местонахождении обвиняемых, упомянутых в этом обвинительном заключении, настоятельно рекомендуется связаться с ФБР по телефону 800-225-5324.

Правоохранители даже обещают вознаграждение тем, кто сможет помочь движению этого дела, вне зависимости, будет информация сообщена анонимно или открыто.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship