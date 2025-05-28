Калифорния запускает крупнейший проект по восстановлению озера Солтон-Си

В Калифорнии стартовал масштабный экологический проект на озере Солтон-Си

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о начале наполнения водоёма в рамках первого крупного этапа 10-летнего проекта Species Conservation Habitat. Цель — восстановление природной среды, улучшение условий для дикой природы и снижение пылевого загрязнения.

Солтон-Си, крупнейшее внутреннее озеро штата, страдает от снижения уровня воды и повышения солёности, что угрожает местным и мигрирующим видам. Благодаря дополнительному федеральному финансированию проект увеличен с 4 100 до более чем 9 000 акров.

Создаются дамбы, водоёмы и островки для гнездования. Работы уже начались, и около 2 000 акров скоро будут функционировать.

«Это важный шаг к улучшению окружающей среды и здоровья людей», — отметил Ньюсом. Проект также поддерживает планы по развитию аккумуляторной промышленности и переходу на экологичный транспорт.

Солтон-Си когда-то было курортом, но теперь это полутоксичное, умирающее озеро. В последние годы земля и дома вокруг водоёма продавались за бесценок.

Ранее также сообщалось об обнаружении крупнейших в мире месторождений «белого золота» — лития — в районе озера.