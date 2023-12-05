Россиянин признался в кибератаках на американские больницы и школы

Гражданин России признал себя виновным в кибератаках на американские больницы и школы.

Прокуратура США по Северному округу штата Огайо обнародовала уголовное дело в отношении подданного Российской Федерации из компании Amur Blast. Владимир Дунаев, 40 лет, сознался в совершении преступления, совершенного в 2022 году. Обвинение заявляет об убытках в десятки миллионов долларов.

Преступник разработал и привел в действие вредоносное программное обеспечение «Trickbot», которое использовалось для проведения кибератак на электронные устройства в медицинских и образовательных учреждениях Америки.

В документах прокуратуры говорится, что 40-летний Дунаев обкрадывал американцев путем сетевого мошенничества через установленные приложения-вымогатели.

Мошенника разоблачили правоохранители из Южной Кореи, откуда он был экстрадирован в США.

Сам Дунаев признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

«Дунаев и его сообщники спрятались за клавиатурами, сначала чтобы создать Trickbot, а затем использовать его для заражения миллионов компьютеров по всему миру, включая те, которые используются больницами, школами и бизнесами, вторгаясь в частную жизнь и причиняя неисчислимые сбои и финансовый ущерб. Министерство юстиции и наше управление уделяет первоочередное внимание расследованию и судебному преследованию киберпреступников, и сегодняшнее признание вины демонстрирует нашу готовность охватить весь мир, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами, как зарубежными, так и отечественными, и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы пресечь подобное поведение», – заявила прокурор США Ребекка Луцко по Северному округу штата Огайо.

В преступной истории также участвует гражданка Латвийской Республики Алла Витте, которая заявлена как дополнительный разработчик вредоносного компьютерного приложения. Женщина ранее призналась в сговоре с Дунаевым и уже отбывает свой почти трехлетний срок наказания.

Решение по делу российского гражданина будет вынесено в наступающем 2024 году. Дата суда, который может заключить обвиняемого за решетку на срок до 35 лет, назначена на 24 марта.

До окончательного слушания американские правоохранители планируют провести и обнародовать дополнительные доказательства в отношении кибермошенника из России.

Редакцией «Славянского Сакраменто» был направлен запрос в Посольство Российской Федерации на территории США с просьбой разъяснить возможные дальнейшие действия в отношении Владимира Дунаева со стороны властей его подданства.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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