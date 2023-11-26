СМИ: США ужесточают въезд для граждан Узбекистана

Как сообщили ряд СМИ с ссылкой на заявление посольства США в Узбекистане от 20 ноября американские власти объявили о нововведениях в отношении граждан Узбекистана, которые намереваются незаконно пересечь границу Америки со стороны Мексики.

Заявление, в котором говорится о запрете впускать граждан республики из Средней Азии, было опубликовано 20 ноября 2023 года. Американские чиновники заявляют, что они будут задерживать подданных Узбекистана на самой границе до разрешения их иммиграционного дела. Министерство внутренней безопасности США уже уведомило об этом Государственный департамент.

Американцы тесно сотрудничают с правительством Узбекистана для работы с незаконными мигрантами, у которых нет легальных оснований оставаться в Штатах. Вывоз узбеков из США осуществляется коммерческими и чартерными рейсами.

Посольство Америки в Ташкенте опубликовало сообщение о том, что незаконно пересекающим границу США будет запрещён повторный, уже легальный, въезд как минимум на пять лет, а членов семей, которые помогают лицам незаконно мигрировать, могут навсегда лишить права на получение американской визы.

Месяцем ранее администрация Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой ввести транзитные визы для пассажиров, направляющихся в Америку из Узбекистана и Таджикистана. По мнению Белого Дома, целью ужесточения визового режима для граждан этих двух стран является предотвращение въезда в США потенциальных террористов. Согласно сообщению посольства США, Белый Дом обратился с таким запросом к Евросоюзу после того, как было обнаружено, что несколько граждан Узбекистана проникли в США через мексиканскую границу с помощью контрабандиста, связанного с запрещенной организацией ИГИЛ.

Известно, что в США с октября 2021 года по октябрь 2023 года были задержаны более тринадцати тысяч граждан Узбекистана при попытке незаконно пересечь границу.