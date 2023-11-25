«Девушки с постсоветского пространства – одни из самых красивых в мире»

19 ноября 2023 года в Лос-Анджелесе проходил конкурс красоты SUPER MODEL 2024 по версии журнала L.A. Style magazine.

Мероприятие состоялось на территории фешенебельного отеля Indigo DTLA в самом центре города. Среди жюри и конкурсантов были выходцы с постсоветского пространства, приглашенные организаторами конкурса.

Главной Супермоделью 2024 года из женской группы выбрали Алондру Паласиос (Alondra Palacios). Латиноамериканке недавно исполнилось 23 года, родилась и выросла она в США, неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты. В 2019 году завоевала титул Мисс Анахайм в Калифорнии и Мексиканская Вселенная г. Лос-Анджелес 2023 года.

Первое место среди женщин досталось Екатерине Лисиной, 36 лет. Девушка родом из российского города Пенза, заслуженный мастер спорта, профессиональная баскетболистка, в составе сборную России завоевала бронзовую олимпийскую медаль на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008. В модельный бизнес Екатерина пришла в 2017 году. Лисину занесли в Книгу рекордов Гиннесса за титул «Самая высокая профессиональная модель» наших дней.

“Да, очень сложно судить моделей. Это огромная ответственность. Я смотрю на многое, на походку и их выносливость. Все они хорошо себя показали, но мы должны были выбрать лучших из всех конкурсантов” – прокомментировала Анна Орис, одна из жюрю, которая была Второй Королевой Северной Венеции 2015 и Mrs. Russia International 2015. Также Анна вошла в тройку финалисток SUPER MODEL в прошлом году.

Второе место досталось девушке Селине Даи (Selina Dai), которая начала свою карьеру модели в 16 лет. У нее огромный опыт в съемках для различных мультикультурных журналов и модельных проектов.

Лучшей моделью 2024 года среди мужчин выбрали Кайла Кокса (Kyle Kocks). Парню 24 года, он родился в штате Канзас и гордиться своей большой семьёй. Кайл выпускник школы бизнеса Вашингтонского университета по специальности «Финансы», в настоящее время работает кредитным аналитиком в отделе частного банковского обслуживания Washington Trust. Карьеру модели Кайле начал в 2020 году. Его первым подиумом стала Неделя моды Metropolitan в Сиэтле 2021 года. С тех пор он успел поучаствовать в показах Cars & Couture Fashion Show, Pride Fashion Weeks, Fil-Am Fashion Weeks, African Fashion Shows, FashioNXT и Metropolitan Fashion Weeks.

Примечательно, что его старшая сестра, Табия (Tabia Kocks), – модель с синдром дауна, как и брат, она активно участвует во многих показах.

Первое место среди мужчин досталось Натану Маю (Nathan Mai), второе получил Майлз Брубахер (Miles Brubacher). Оба парня – не новички в модельном бизнесе, участвуют в показах уже несколько лет и заслуженно получили свои награды.

В ходе церемонии открытия на красной ковровой дорожке были представлены победители различных конкурсов красоты прошлых лет. До начала показа мне удалось пообщаться с несколькими участниками и даже с жюри. Всё самое интересное – в видеоролике “Славянский Сакраменто”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship