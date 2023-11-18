Коррупция в Украине отвращает западные страны от помощи Киеву

Президент Украины больше всех верит в победу его страны над российскими захватчиками, однако все чаще возникают вопросы о масштабной коррупции и неспособности Киева сопротивляться Москве.

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон в период с 18 по 21 сентября 2023 года. Приглашение на его выступление в Вашингтоне было разослано нескольким сотням гостей, включая лидеров Конгресса и высших должностных лиц администрации Байдена. Главной задачей Зеленского было вдохновить США продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.



Причиной его видимой усталости во время встреч с американскими политиками, как президент Украины сказал позднее, было изнемождение не только из-за требований военного руководства, но и из-за постоянной необходимости убеждать своих союзников в том, что с их помощью Украина может победить.

“Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто,” — сказал Зеленский в интервью TIME после своей поездки.

За двадцать месяцев войны около 20% территории Украины остается под российской оккупацией, десятки тысяч солдат и гражданских лиц были убиты. Зеленский говорит, что глобальный интерес к войне ослаб. Ослаб и уровень международной поддержки.

“Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине,” – заявил он. “Вы видите это в Соединенных Штатах, в Европе. Мы видим, что для них это становится похоже на шоу.”

Общественная поддержка помощи Украине в США в течение нескольких месяцев снизилась: согласно опросу Reuters, проведенному вскоре после отъезда Зеленского, около 41% американцев хотят, чтобы Конгресс предоставил Киеву больше оружия, по сравнению с 65% в июне, когда Украина начала крупное контрнаступление.

Это наступление продолжалось мучительными темпами и с огромными потерями, из-за чего украинскому президенту становилось все труднее убеждать партнеров в том, что победа не за горами.

С началом войны Израиля с ХАМАС привлечение внимания мирового сообщества к Украине стало серьезной проблемой.

После визита Зеленского в Вашингтон TIME последовал за президентом и его командой обратно в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией внутри его собственного правительства и угасающим энтузиазмом по поводу войны, конца которой не видно. Один из членов команды Зеленского сказал, что больше всего президент Украины чувствует себя преданным своими западными союзниками — они оставили его не только без средств выиграть войну, но и без средств выжить в ней.

Однако его убеждения не изменились. Несмотря на недавние неудачи на поле боя, он не намерен прекращать борьбу или добиваться какого-либо мира. Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией укрепилась до такой степени, что беспокоит некоторых из его советников. Она непоколебима, граничит с мессианской. Зеленский по-прежнему категорически против даже временного перемирия.

“Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений,” — говорит президент. “Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за ее пределами, по крайней мере тех, кто хочет покончить с этим любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы только задерживаем ее детонацию,” — прокомментировал Зеленский возможность перемирия.

Он также опасается, что если русских не остановить в Украине, то боевые действия распространятся за ее пределы. “Я долго жил с этим страхом,” — поделился он о риске третьей мировой войны.. “Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, а оттуда переместиться в Азию, а затем взорваться где-нибудь в другом месте.”

Один из советников Зеленского по внешней политике призвал его отменить поездку в сентябре, предупредив, что атмосфера будет слишком напряженной. Лидеры Конгресса отказались позволить Зеленскому выступить с публичной речью на Капитолийском холме. Его помощники пытались организовать для него личное выступление на телеканале Fox News и интервью с Опрой Уинфри, но безуспешно.

“Мы не движемся вперед,”,— сказал один из ближайших помощников Зеленского. Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента. “Они просто хотят сидеть в окопах и удерживать оборону.”

С начала российского вторжения Украина отказывается обнародовать официальные данные о погибших и раненых. Но, по оценкам США и Европы, потери уже давно превысили 100 000 человек с каждой стороны войны. Это настолько сильно подорвало ряды вооруженных сил Украины, что военкоматы были вынуждены призывать все более возрастных мужчин, увеличив средний возраст солдата в Украине примерно до 43 лет.

По мере активизации призыва на военную службу по всей стране в социальных сетях распространяются истории о том, как офицеры-призывники снимают мужчин с поездов и автобусов и отправляют их на фронт. Те, у кого есть средства, иногда платят взятки, чтобы уйти от воинской повинности, часто покупая медицинское освобождение с ложными диагнозами. Подобные эпизоды коррупции в системе призыва на военную службу к концу лета получили настолько широкое распространение, что 11 августа президент Зеленский уволил руководителей военкоматов во всех регионах страны.

В последние месяцы проблема коррупции обострила отношения Зеленского со многими его союзниками. В преддверии его визита в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ, которые должны провести украинцы. Один из помощников, который ездил с Зеленским в США, сказал, что эти предложения были направлены на самый верх государственной иерархии. “Это были не предложения, а условия,” – сказал другой советник президента. Владимир Зеленский признал серьезность и угрозу проблемы коррупции. Она представляет опасность для морального духа Украины и ее отношений с иностранными партнерами. Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов Зеленского.

Он также предположил, что у некоторых иностранных союзников есть стимул преувеличивать проблему, потому что это дает им повод прекратить финансовую поддержку. “Это неправильно с их стороны, прикрывать свою неспособность помочь Украине, выдвигая эти обвинения,” — убежден президент Украины.

Война Израиля с ХАМАС и помощь Украине.В начале октября палестинские террористы убили сотни мирных жителей на юге Израиля, что побудило израильское правительство ввести блокаду сектора Газа и объявить войну ХАМАСУ. Зеленский и его помощники пытались понять, что будет означать для них эта трагедия.

С первых дней российского вторжения главным приоритетом Зеленского было привлечение внимания к Украине и сплочение демократического мира вокруг ее защиты. Обе задачи стали намного сложнее с началом войны в Израиле. Внимание союзников Украины в США и Европе, а также мировых СМИ быстро переключилось на сектор Газа.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship