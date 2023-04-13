Американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал статью на основании разговора с представителем разведки США, чье имя журналист не раскрывает.

На фоне безудержной коррупции в Киеве и по мере того, как американские войска собираются на границе с Украиной, есть ли у администрации Байдена эндшпиль (заключительная часть игры) в конфликте?

Правительство Украины во главе с Владимиром Зеленским использует средства американских налогоплательщиков, чтобы дорого заплатить за жизненно необходимое дизельное топливо, которое поддерживает украинскую армию в войне с Россией. Неизвестно, сколько правительство Зеленского платит за галлон топлива, но Пентагон платил до $400 за галлон, чтобы перевезти топливо из порта в Пакистане в Афганистан на грузовике или парашюте во время десятилетней американской войны.

Также неизвестно, что Зеленский покупал топливо у России, страны, с которой Украина и Вашингтон находятся в состоянии войны, а украинский президент и многие в его окружении снимают несметные миллионы с американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году украденные средства составили не менее 400 миллионов долларов; другой эксперт сравнил уровень коррупции в Киеве с уровнем афганской войны, ‘хотя профессиональных аудиторских отчетов из Украины не будет”.

“Зеленский покупал дизельное топливо со скидкой у русских,” — сказал мне один осведомленный сотрудник американской разведки. “А кто платит за газ и нефть? Мы. Путин и его олигархи зарабатывают на этом миллионы.”

Мне сказали, что многие правительственные министерства в Киеве буквально «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру, и все они обеспечивают откаты. Многие из этих компаний находятся в Польше и Чехии, но считается, что есть и другие в Персидском заливе и Израиле. “Я не удивлюсь, если узнаю, что в таких местах, как Каймановы острова и Панама, есть и другие [компании], и в них участвует много американцев,” — сказал мне американский эксперт по международной торговле.

Вопрос о коррупции был напрямую поднят перед Зеленским на встрече в январе в Киеве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Его послание украинскому президенту, как мне сказал сотрудник разведки, непосредственно осведомленный о встрече, было взято из фильма о мафии 1950-х годов. Высокопоставленные генералы и правительственные чиновники в Киеве были возмущены тем, что они считали жадностью Зеленского, поэтому Бернс сказал украинскому президенту, так как “он забирал большую долю снятых денег, чем которая уходила генералам”.

Бернс также представил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим представителям американского правительства. Зеленский ответил на американское давление через десять дней, публично уволив десять самых показных чиновников из списка и больше особо ничего не предприняв. “Десять, от которых он избавился, нагло хвастались своими деньгами — разъезжали по Киеву на своих новеньких мерседесах,” — рассказал мне сотрудник спецслужб.

Нерешительный ответ Зеленского и отсутствие беспокойства со стороны Белого дома были расценены, добавил представитель разведки, как еще один признак отсутствия лидерства, который ведет к «полному подрыву» доверия между Белым домом и некоторыми элементами разведывательного сообщества. Другой вызывающий разногласия вопрос, о котором я неоднократно упоминал в своих недавних репортажах, — это резкая идеология и отсутствие политических навыков, продемонстрированные госсекретарем Тони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Президент и два его главных советника по внешней политике “живут в разных мирах”, чем опытные дипломаты, военные и разведчики, прикомандированные к Белому дому. “У них нет опыта, суждений и моральной целостности. Они просто лгут, выдумывают истории. Дипломатическое отрицание — это нечто иное,” — сказал представитель разведки. “Это нужно сделать.”

Известный американский дипломат в отставке, который решительно выступает против внешней политики Байдена в отношении Китая и России, описал Блинкена как не более чем «высокопоставленного сотрудника Конгресса», а Салливана — как “менеджера политической кампании”, которые внезапно оказываются на передовой и в центре мира мощной дипломатии, “без сочувствия к оппозиции. Они достойные политики, — добавил он, — но теперь у нас перевернутый политический и энергетический мир. Китай и Индия сейчас продают очищенный бензин западному миру. Это просто бизнес.”

Нынешнему кризису не помогает тот факт, что Путин также действует иррационально. Сотрудник разведки сказал мне, что все, что Путин “делает в Украине, противоречит долгосрочным интересам России. Эмоции взяли верх над рациональностью, и он делает совершенно непродуктивные вещи. Итак, мы собираемся сесть с Зеленским и Путиным и решить это? Ни единого шанса”.

“Между руководством Белого дома и разведывательным сообществом произошел полный разрыв,” — сказал представитель разведки. Раскол восходит к осени, когда, как я сообщал в начале февраля, Байден приказал тайно разрушить газопровод “Северный поток” в Балтийском море. “Разрушение трубопроводов Nord Stream никогда не обсуждалось и даже не было известно заранее [разведовательному] сообществу,” — сказал мне чиновник. “И нет никакой стратегии прекращения войны. США потратили два года на планирование вторжения в Нормандию во время Второй мировой войны. Что мы будем делать, если Китай решит вторгнуться на Тайвань?”

Чиновник добавил, что Национальному совету по разведке еще предстоит заказать оценку национальной разведки (National Intelligence Estimate, NIE) по защите Тайваня от Китая, которая обеспечит национальную безопасность и политическое руководство в случае, если это произойдет. По словам чиновника, несмотря на неоднократные политические провокации в США со стороны как демократов, так и республиканцев, пока нет оснований подозревать Китай намеревается вторгнуться на Тайвань. Он потеряла миллиарды, строя свою безумно амбициозную инициативу “Организация международного сотрудничества Шёлковый путь ( Belt and Road Initiative)” , направленную на то, чтобы связать Восточную Азию с Европой, и инвестируя, возможно, неумно, в морские порты по всему миру. “Дело в том, — сказал мне чиновник, — что больше нет рабочего процесса оценки национальной разведки”.

“Не Бернс является проблемой,” — сказал чиновник. “Проблема в Байдене и его главных помощниках — Блинкене и Салливане и их придворных поклонниках, которые считают тех, кто критикует Зеленского, сторонниками Путина. Мы против зла. Украина будет сражаться до последнего снаряда, и все равно будет бороться. А вот Байден, который говорит Америке, что мы будем сражаться столько, сколько потребуется”.

Чиновник сослался на малоизвестное и редко обсуждаемое развертывание, санкционированное Байденом, двух бригад с тысячами лучших армейских боевых единиц Америки в регионе. Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии интенсивно тренируется на своей базе в Польше в нескольких милях от границы с Украиной. В конце прошлого года она была усилена бригадой 101-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Румынии. Фактическая численность двух бригад может насчитывать более 20 000 человек -это все вместе административные и вспомогательные подразделения – с грузовиками и водителями, которые везут постоянный поток оружия и военной техники по морю для поддержания боевой готовности частей.

Представители разведки сказали мне, что “нет никаких доказательств того, что какой-либо высокопоставленный чиновник в Белом доме действительно знает, что происходит в 82-й и 101-й дивизиях. Являются ли они частью учений НАТО или служат в боевых частях НАТО на случай, если Запад решит ввести бой против российских частей на территории Украины? Они там, чтобы тренироваться или провоцировать? В правилах ведения боевых действий сказано, что они не могут нападать на русских, если те не нападают на наших ребят.”

“Но здесь заправляют юниоры,” — добавил чиновник. “Нет координации NSC, и армия США готовится к войне. Неизвестно, знает ли Белый дом о том, что происходит. Вышел ли президент к американскому народу с информативной передачей о том, что происходит? Единственные брифинги, которые пресса и общественность получают сегодня, исходят от представителей Белого дома.”

“Это не просто плохое руководство. Его вообще нет. Нуль.” Чиновник добавил, что группа украинских боевых летчиков в настоящее время проходит обучение здесь, в Америке, полетам на истребителях F-16 американского производства с целью, если потребуется, участвовать в боевых действиях против российских войск и других целей на территории Украины”. Решение о таком развертывании не принималось.

Самые четкие заявления об американской политике исходили не из Белого дома, а из Пентагона. Генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, 15 марта прошлого года сказал о войне: “Россия остается изолированной. Их военные запасы быстро истощаются. Их солдаты — деморализованные, нетренированные, немотивированные призывники и каторжники, и руководство их подводит. Уже потерпев неудачу в своих стратегических целях, Россия все больше полагается на другие страны, такие как Иран и Северная Корея. . . Эти отношения строятся на жестоких узах подавления свободы, подрыве свободы и сохранения своей тирании. . . Украина остается сильной. Они способны и обучены. Украинские солдаты… сильны в своих боевых единицах. Их танки, БМП и бронетехника будут только укреплять линию фронта”.

Есть свидетельства того, Милли так оптимистичен. Мне сказали, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов приказал членам штаба — военная фраза “поручил” — составить проект договора об окончании войны, чтобы представить его русским после их поражения на поле боя на Украине.

Если в ближайшие несколько месяцев худшее станет еще более худшим для малочисленной и слабовооруженной украинской армии, объединят ли две американские бригады свои силы с войсками НАТО и сразятся с российской армией внутри Украины? Это план или надежда американского президента? Это неформальная беседа, которой он хочет поделиться? Если Байден решит поделиться своими мыслями с американским народом, он, возможно, захочет объяснить, что две армейские бригады, полностью укомплектованные и экипированные, делают так близко к зоне боевых действий.

Сеймур Херш