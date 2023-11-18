В калифорнийских школах будут обучать выявлению фейковых новостей 

Согласно закону AB-873, начиная со следующего года, обучение навыкам медиаграмотности будут включены в учебные программы по математике, естественным наукам, истории и общественным наукам. Предполагается, что учащиеся должны будут научиться распознавать фейковые новости и критически мыслить в отношении того, что они видят в Интернете.

Закон был подписан губернатором штата Гэвином Ньюсомом в октябре и принят на фоне растущего недоверия к средствам массовой информации, особенно среди молодежи. Исследование Pew Research, проведенное в 2022 году, показало, что взрослые в США в возрасте до 30 лет обычно доверяют новостям, которые они видят в социальных сетях, а не историям из национальных новостных агентств.

По словам автора закона, члена Ассамблеи Марка Бермана, демократа от округа Сан-Матео “за последнее десятилетие, то, что происходит в Интернете, может иметь самые ужасающие последствия в реальном мире. От отрицания климатических изменений до теорий заговора о вакцинах и нападения на столицу нашей страны 6 января — распространение дезинформации в Интернете имело глобальные и смертельные последствия”.

Аналогичный закон принят в Техасе, Нью-Джерси и Делавэр.