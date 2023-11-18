Выходец из Украины баллотируется в Конгресс

Брат разоблачителя Трампа баллотируется в Конгресс.

Евгений “Юджин” Виндман, отставной полковник, брат-близнец Александра Виндмана, разоблачителя, выступающего против Трампа, решил баллотироваться от Демократической партии в Палату Представителей Конгресса Вирджинии.

Виндман намерен заменить члена палаты представителей Эбигейл Спанбергер (демократ от штата Вирджиния), после того, как она объявила, что не будет баллотироваться в следующем году.

Евгений и его брат известны тем, что сообщили о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в 2019 году, который привел к первому импичменту Трампа.

На странице предвыборного сайта Виндмана говорится, что Евгений родился в еврейской семье в советской Украине, перед Рождеством 1979 года семья мигрировала в США. В Америке Евгений построил карьеру военного, посвятив службе 25 лет.

“25 июля 2019 года ко мне в кабинет с серьёзным обеспокоенным видом пришёл мой брат, подполковник Александр Виндман, который также служил в КНБ. Он только что услышал, как президент Трамп пытается шантажировать нашего союзника, Украину, если она не будет расследовать действия его политического соперника Джо Байдена. Мы сообщили о вызове вышестоящему руководству, и результатом стал первый импичмент Трампа. Его месть стоила нам карьеры.

Сегодня я не закончил служить. У меня новая миссия: представлять жителей 7-го избирательного округа Вирджинии.”