Семья украинских беженцев бесплатно получила меблированное жилье

Некоммерческая организация Grateful Gathering, которая представляет собой сообщество волонтеров, доноров и корпоративных партнеров, которые помогают обустроить дома семьям, выходящим из бездомности или кризиса, включая матерей-одиночек, приемных детей и ветеранов войны, подарила полностью меблированную квартуру украинской семье.



Дмитрий с женой Галиной и сыном бежали из Украины в 2022 году через Польшу с тремя сумками вещей мужем. Около года они жили в Дэнвилле (Калифорния) в доме одной женщина, которая смогла приютить семью. Недавно беженцы из Украины получили полностью мебелированную квартиру, готовую для проживания.



Благодаря помощи волонтеров и пожертвованиям Grateful Gathering смогла подарить семье необходимые предметы домашнего обихода, включая кровати, диваны и кухонную технику, пишет Patch.