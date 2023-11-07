Find Your Ally: новая юридическая помощь в местных колледжах для студентов, не имеющих документов.

Поскольку десятилетняя судебная тяжба по поводу Закона DREAM и правовой защиты нелегального населения Калифорнии продолжается, Find Your Ally предлагает юридические спасательные круги для примерно 50 000–70 000 студентов местных колледжей, не имеющих документов.

“Найди своего союзника” (Find Your Ally), предлагаемый в рамках проекта “Юридические услуги для высшего образования”, — это беспрецедентная финансируемая штатом попытка предоставить всем студентам, обучающимся в муниципальных колледжах штата Калифорния, и их семьям бесплатную иммиграционную юридическую помощь, которая включает в себя возможность покрытия своих сборов DACA.

Студенты имеют право на очную или неполную занятость, посещать зачетные или некредитные курсы, двойную регистрацию и курсы для взрослых. Калифорнийцы, которым нужна надежная юридическая помощь, чтобы пройти длительный и сложный иммиграционный процесс в США, могут найти ее бесплатно в любом из 115 физических колледжей штата.

На специальном брифинге EMS 24 октября для этнических СМИ, спонсируемом Центром юридических ресурсов для иммигрантов (ILRC) и Фондом общественных колледжей Калифорнии, студенты, администраторы колледжей и эксперты по юридическим услугам для иммигрантов по всему штату обсудили, какие услуги наиболее важны для помощи иммигрантам в достижении будущего, которого они хотят, и с какими юридическими проблемами они сталкиваются.

“Более 10 000 студентов воспользовались этой программой с момента ее запуска четыре года назад,” — сказал Алонсо Гарсия из Фонда общественных колледжей. “И более 5700 только в прошлом году.”

Он также отметил, что преподаватели и сотрудники местных колледжей также имеют право на получение услуг независимо от их возраста или иммиграционного статуса.

Проект юридических услуг для высшего образования — это партнерство между Фондом общественных колледжей Калифорнии и Департаментом социальных служб Калифорнии. Доступ к нему легко получить через веб-сайт Find Your Ally, где заинтересованные стороны могут ввести свой почтовый индекс или название колледжа и связаться с иммиграционным адвокатом, поддерживающим этот колледж.

По оценкам, 50-70 000 иммигрантов без документов в настоящее время обучаются в калифорнийских общественных колледжах.

“Время адвоката бесплатное и продолжается независимо от того, когда прекращается сотрудничество с местными колледжами,” – Алонсо пояснил Гарсия. “Услуги включают поддержку легального постоянного проживания (грин-карты), временного защищенного статуса DACA (TPS) или расширенного пароля.”

По его словам, вся предоставленная информация остается конфиденциальной. Работа выполняется конфиденциально некоммерческими юридическими группами, одобренными штатом Калифорнией или Министерством юстиции США и имеющими не менее трех лет опыта иммиграционной работы.

“Будучи студентом, вы можете посещать все занятия или только одно, независимо от того, зачет они или нет. Вы можете зарегистрироваться в программах образования для взрослых в местных колледжах или посещать более одного колледжа лично или через Интернет. Услуги доступны по запросу на предпочитаемом клиентом языке, они также доступны как лично, так и виртуально,” – рассказал Гарсия.

Программа также может помочь клиентам получить освобождение от уплаты пошлин за подачу заявлений на получение гражданства и продление срока действия DACA, а с 1 ноября — за подачу заявлений на натурализацию и расширенную подачу документов на advanced parole.

“Во всяком случае, я бы посоветовал людям поступить в местный колледж, чтобы получить хотя бы один кредит, чтобы они могли получить доступ к таким услугам, как наша, и, надеюсь, найти способ двигаться вперед,” — сказал адвокат Манодж Говиндайя из Оклендской юридической защиты иммигрантов.

Он отметил, что нелегальные иммигранты обычно сталкиваются с двумя основными препятствиями, когда дело доходит до доступа к юридическим услугам: поиск качественных адвокатов и возможность встретиться с ними лично. Это особенно актуально для жителей сельских общин, где ресурсы и транспорт более ограничены.

“Эта программа адресована школам, оказывая поддержку там, где она необходима,” — сказал Говиндайя. Он добавил, что Find Your Ally также предлагает современные юридические консультации, которые могут помочь клиентам найти пути, на которые они, возможно, не понимали, что имеют право.

“Калифорнийские общественные колледжи всегда служат точкой доступа к высшему образованию,” — отметила Келли Флетс, декан студенческой службы колледжа полуострова Монтерей. “Мы принимаем 100% поступающих студентов”.

Общественные колледжи идеально подходят для вновь прибывших иммигрантов, многие из которых часто записываются на курсы ESL вскоре после прибытия. Келли Флетс также подчеркнула, что, поскольку Калифорния стремится удовлетворить основные потребности своего населения, поэтому для студентов, не имеющих документов, иммиграционные услуги входят в число этих основных потребностей.

“Существует другой уровень беспокойства, которое возникает, когда вам буквально приходится следить за собой или остерегаться того, что вас или ваших родителей могут депортировать или они рискуют не возвращаться домой каждый день,” — сказала она. “Как бы вы сосредоточились на своем образовании? А стоимость юридических услуг может оказаться недоступной для студентов, не имеющих права на федеральную финансовую помощь в тысячи долларов, доступную их сверстникам.”

“У меня есть студенты, которым приходится работать на трех-четырех работах,” — продолжила она, упомянув одного, который прибыл уже с долгом в $10 000 за еще не оказанные юридические услуги.

На брифинге также была Сабрина — студентка колледжа в первом поколении, не имеющая документов. Она сказала, что не знает, на что она может претендовать, и беспокоится, какова будет ее ситуация после школы, если у нее не будет документов и она не сможет работать.

Она отбросила свои опасения по поводу обсуждения своего иммиграционного статуса и посетила программу.

“Я задала им много вопросов,” – рассказала она.” Они такие: “Не волнуйся об этом. Мы тебе поможем.”

“Каждый случай индивидуален,” — признала Сабрина. “Но теперь я могу сказать, что нахожусь в процессе получения грин-карты. Я могу работать и заниматься другими делами, в которых мне раньше отказывали, потому что у меня не было никаких документов. Я могу немного лучше поддерживать свою семью.”

Она также подчеркнула, что для нее важно как можно скорее начать работу, поскольку даже если процесс займет годы, ваш возраст на дату подачи первоначального заявления имеет большое значение.

“Часто это своего рода критический срок,” — пояснила она. “Я бы посоветовала просто не бояться. Честно говоря, это лучшее, что вы можете сделать для себя, потому что простая просьба никому не повредит и, возможно, поможет вам.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.