Трамп отклонил предложение Зеленского посетить Украину

Экс-президент США назвал такую поездку «неуместной» в данный момент, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Бывший президент США Дональд Трамп отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить его страну, чтобы самостоятельно убедиться в масштабах войны.

В заявлении для телеканала Newsmax TV Трамп написал: «Я глубоко уважаю президента Зеленского, но думаю, что сейчас было бы неуместно отправляться в Украину».

«В настоящее время с ним работает администрация Байдена, и я не хочу создавать конфликт интересов», – добавил Трамп.

Приглашение Зеленского, озвученное им в воскресенье на телеканале NBC, было реакцией на давние заявления Трампа, что он сможет остановить российскую войну в Украине «за 24 часа».

Зеленский сказал, что ему потребуется лишь «24 минуты», чтобы доказать Трампу, что это невозможно.