Школьная травля питает культуру ненависти

Травля в школе или буллинг кажутся почти неизбежной частью взросления. Ученики, ставшие жертвами издевательств или запугивавшие других, часто не решаются поделиться своим опытом и обратиться за помощью в исцелении. Но последствия издевательств могут длиться годами и даже десятилетиями.

В то время, когда расовые и этнические отношения находятся на грани и становятся все более поляризованными, а сообщения в социальных сетях поощряют анонимное киберзапугивание, на еженедельном брифинге EMS 27 октября для этнических СМИ приглашенные спикеры рассказали что происходит с булингом в школах сегодня, кто является главными целью и виновниками и к чему это приводит. В какой степени буллинг способствуют развитию культуры ненависти в обществе в целом.

Бекки Монро, заместитель директора по стратегическим инициативам и внешним связям Калифорнийского департамента гражданских прав, начала с того, что сказала: “Вопросы гражданских прав лежат в основе проблем издевательств. Хотя не все формы издевательств представляют собой незаконную дискриминацию, некоторые из них являются преступлениями на почве ненависти, которые наносят физический и эмоциональный вред учащимся и их школьным сообществам.”

“Школы имеют юридическое обязательство гарантировать, что учащиеся не будут лишены возможностей, не будут подвергнуты различному некорректному обращению, дискриминации или преследованиям из-за их расы,” — сказала она. “И наоборот, когда в сообществе в целом возникает напряженность и растет количество актов ненависти, это отражается на школах и среди учащихся.”

Журналистка и писательница Дашка Слейтер в своей книге “Ответственность: Правдивая история расистского аккаунта в социальных сетях и подростков, чью жизнь это изменило” написала о том, как расистский аккаунт в Instagram одной ученицы средней школы Олбани поверг все сообщество на 6 лет межличностных актов ненависти и правовой напряженности.

По словам писательницы, в аккаунте Instagram были изображения линчеваний и оскорблений, антисемитизма и бодишейминга, и он был особенно расистским по отношению к чернокожим девочкам в школе, которые дружили с создателем аккаунта, американкой корейского происхождения.

“Это был массовый раскол в обществе, который включал демонстрацию в школе, перешедшую в насилие, и последующие судебные иски по поводу свободы слова,” – рассказала Дашка Слейтер.

“Мы часто видим, как цветных детей преследуют из-за их идентичности, которые преследуют кого-то еще из-за их идентичности,” — объяснила она. “Как это произошло в Олбани. Многие дети играют обе роли: и хулигана, и того, над кем издеваются… Радикализация происходит в Интернете, поскольку алгоритмы социальных сетей служат детям, многие из которых не считают себя расистом — экстремистом.”

“Существует безумный разрыв между тем, что они делали, и тем, кем они себя считали,” – сказала Слейтер.

Она привела данные Счетной палаты правительства: трое из четырех американцев в возрасте от 15 до 25 лет сталкивались с экстремистским контентом в Интернете, причем половина этого контента посвящена расовой или этнической принадлежности.

В ответ на этот экстремизм школы часто поскорее вводят дисциплинарные меры и кодексы, но по мнению Дашки Слейтер, они не могут наказывать детей за издевательства.

“Тем людям, которые были маргинализированы системой правосудия, она вряд ли поможет. Школы должны поддерживать жертв – что означает медиаграмотность для учащихся – и не думать, что их работа окончена, как только они накажут преступников,” – подчеркнула она.

По словам Конни Александер-Боайти, президента NAACP Санта-Барбары, по всей Калифорнии чернокожие учащиеся испытывают самый высокий уровень ненависти. Афроамериканцы составляют 2% населения округа Санта-Барбара, или от 100 до 300 молодых людей в наших школах.

“Нас часто позиционируют таким образом, что говорят: ‘О, но их не так много”, но многим все равно причиняется вред,” – поделилась она.

“Насилие чаще всего начинается с языкового насилия, часто между этническими группами,” – сказала она, приведя такой пример: весной 2022 года молодые латиноамериканские ученики назвала оскорбительным словом на букву N чернокожего ученика средней школы. И подобное, по ее словам, происходит каждый день, каждую неделю, нередко это переходит в физическое насилие. На этого молодого человека, которого оскорбили, напали, бросили на землю и избили. Мальчики прыгали ему на шею и кричали “Джордж Флойд. Ему потребовалось пять месяцев, чтобы обратиться к терапевту.

“Та же динамика издевательств между латиноамериканскими и афроамериканскими студентами с тех пор продолжается в виде словесных и физических нападений,” – рассказала Конни Александер-Боайти.

Она убеждена, что источником этой ненависти является раскол между общинами: “Вот где борьба: как нам заставить лидеров латиноамериканского и чернокожего сообществ сесть и поговорить друг с другом? Что поддерживает то, что этого не произошло, так это культура стирания, которая гласит: “Нам не нужно об этом говорить, это был всего лишь единичный инцидент”. Однако это происходит постоянно.”

Второкурсница средней школы Пьемонта, основатель и исполнительный директор AAPI Youth Rising Мина Федор сказала, что школьная травля широко распространена даже в прогрессивных районах. Нередко, ее инициируют азиатские ученики, высмеивающие других азиатских учеников и пытающиеся привлечь к себе внимание, они принижают другие группы AAPI, чтобы, как им кажется, они могут вписаться больше, или же это воспринимается как большая шутка.”

Она сказала, что впервые начала испытывать эту ненависть, когда училась в седьмом классе в Беркли во время пандемии COVID-19.

“В то время, — сказала она, — многих азиатов обвиняли в распространении вируса, высказывая комментарии, нацеленные на наше чувство принадлежности: “Вернитесь туда, откуда вы пришли.”

Чтобы бороться с этой ненавистью, Мина Федор организовала небольшое собрание сообщества в аквапарке Беркли, надеясь, что его посетят около 70 человек. Вместо этого на митинг пришло более 1200 человек.

“В тот день я поняла, что могу изменить ситуацию, предприняв эти небольшие действия… и я сформировал AAPI Youth Rising,” – поделилась Мина.

“Я – Микстека из мексиканского штата Оахака; большинство из нас, мигрирующих, приезжают в Калифорнию, и здесь мы видим, как латиноамериканская молодежь издевается над своими сверстниками из числа коренного населения. Чем вы светлее, тем вы в большей безопасности. И вы видите, что даже несмотря на то, что банды здесь, на южной стороне нашего города, преимущественно состоят из коренных народов, а иногда и чернокожих, отделяются от более белых латиноамериканских банд северной стороны,” – сказала Анаи Сантос, координатор по вопросам здоровья молодежи организации One Community Action в Санта-Марии, на центральном побережье.

“В наших сообществах легче быть хулиганом, чем подвергаться издевательствам, — сказала она, — Потому что к 12 годам мы уже беспокоимся о том, чтобы быть опекуном в нашей семье и вынуждены работать, чтобы выжить. В школе легче справиться с таким насилием, а в долгосрочной перспективе оно превращается в насилие с применением огнестрельного оружия, злоупотребление наркотиками и даже в тюрьму,” – продолжила она.

Поскольку этот путь проистекает из неспособности к социальному общению со сверстниками, Анаи Сантос сказала, что поощрение этой связи является ключевым моментом.

“В латиноамериканской культуре укоренено много расизма, и этим наше собственное сообщество вредит себе. Несмотря на то, что мы из одной и той же страны, мы не переживаем одно и то же, не познаем, что значит гордиться собой и откуда мы родом. Когда молодежь сможет проявлять себя здоровым образом, она сможет заботиться о себе здоровым образом,” – заявила она.

“Когда молодежь может понять различное культурное происхождение сверстников, — добавила она, — хотя мы сами не можем испыттаь это на 100% — будь то ненависть или радость от того, что мы другие, — студенты смогут общаться на основе гордости за собя и свою историю и будущее.”

Отвечая на вопросы журналистов, все спикеры сошлись на том, что помимо школы, семьи ответсвенны за воспитание детей и нерраспространение травли; что школы одни мало могут что-то изменить, если дома ребенок видит и слышит издевательства и оскорбления в отношении представителей других рас и народностей.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.