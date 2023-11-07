Опыт азиатской диаспоры в деле заботы о сообществе в США

Как представители AAPI, осуществляющие уход, помогают своим сообществам.

Что такое опекун? Это просто тот, кто заботится о человеке и помогает ему в повседневных нуждах? Или мы можем расширить это определение, включив в него отдельных лиц и организации, заботящиеся о целых сообществах?

Это вопрос, который обсудили приглашенные спикеры на еженедельном брифинге EMS 20 октября, на котором пять организаций, поделились, как они трансформируют проблемные представления в своих сообществах и используют искусство для усиления коллективного голоса американцев азиатского происхождения.

Сообщества жителей тихоокеанских островов и коренных жителей Гавайских островов посредством создания художественных визуализаций, которые отражают и укрепляют культурную самобытность в период роста ксенофобии и сохраняющихся стереотипов, продолжающих искажать восприятие и наносить вред всему населению.

Спикеры сосредоточились на том, как уход за больными в их сообществах влияет на наше понимание широкого спектра социальных проблем, а также на потенциальных решениях. Они также обсудили сложности, связанные с их работой, то, как она практикуется в разных культурах, и более широкое влияние, которое общественный уход оказывает на общество.

“Недавний опрос, проведенный ее культурной некоммерческой организацией из Юты, показал, что “50% участников опроса занимаются уходом более пяти лет, при этом 67% из них имеют никакого формального обучения, и только 26% опрошенных получают необходимую им поддержку,” – сказала Калани Тукуафу, арт-директор организации Pacific Island Knowledge 2 Action Resources (PIK2AR).

По ее словам, это несоответствие свидетельствует о том, что поддерживающий уход требует поддержки самих лиц, осуществляющих уход.

“Большая часть потребности в этой поддержке вызвана ксенофобией, с которой сталкиваются многие жители тихоокеанских островов в сообществе,” – добавила член правления PIK2AR Кэролин Уильямс, и чтобы противостоять этому, некоммерческая организация проводит интервью с членами сообщества, осуществляющими уход, для серии портретов, которые будут отображаться в социальных сетях, а также для персональной художественной выставки.

Посредством этого процесса, добавила Калани Тукуафу, PIK2AR также будет наставлять художников-жителей Тихоокеанских островов, чтобы они поделились своим собственным опытом ухода и дали широкой публике более глубокое и детальное понимание того, что значит быть жителем Тихоокеанских островов, живущим в диаспоре, и заботиться о ней.

Временный исполнительный директор организации “Объединение американцев азиатского происхождения” Нита Патель сказала, что, поскольку уход зависит от поддержки лиц, осуществляющих уход, наиболее ценная помощь осуществляется на коллективном уровне.

Ее организация, базирующаяся в Филадельфии, в настоящее время занимается защитой и уходом за пожилыми членами китайского квартала ее общины от коррумпированных правительственных чиновников, обслуживающих интересы сверхбогатых.

“Три застройщика-миллиардера объявили о планах построить арену на нашем заднем дворе, 150-летней культурной ценности, одином из старейших исторических китайских кварталов в стране,” — пояснила она. “Мы создали коалицию поколений, чтобы показать, как небольшие, малообеспеченные, не говорящие по-английски члены сообщества могут объединиться, чтобы защитить нашу культуру и дать отпор вытесняющей коммерческой модели, влияющей на сообщества по всей стране и мире. На карту поставлено само существование нашего сообщества. Оно выжило за 150 лет, потому что мы за него боролись.”

“Речь идет о превращении нашей жизни в товар с помощью модели развития, которая ставит прибыль выше людей, которая извлекает ценность, но не рассматривает сообщество как ценность,” — добавила она. “Это повествование, которое мы пытаемся изменить. Это наше место, где мы живем, процветаем, поклоняемся, собираемся вместе, и мы боремся за его существование, рассказывая наши истории. Мы даем ему жизнь, мы создаем воспоминания, мы создаем ценность, которая выходит за рамки денег.”

Бенни Лай, исполнительный менеджер по коммуникациям и мероприятиям Национального Азиатско-Тихоокеанского центра по проблемам старения в Сиэтле (NAPCA), сказал, что для более целостного понимания того, как лучше всего оказывать помощь членам сообщества, особенно пожилым людям, голоса которых часто остаются неуслышанными, крайне важно позволяет им высказать свой собственный опыт и потребности в уходе.

По поводу этого изменения повествования, по его словам, NAPCA работает режиссером и продюсером кино и телевидения, а также экспертом по проблемам старения Рисой Моримото над съемками 15-минутных эпизодов по всей стране с участием семей AAPI, осуществляющих уход.

По его словам, одним из самых важных выводов этого проекта является отнимающее много времени внимание к самопожертвованию. Мы видим — любовь к родителям, конечно, но есть также много разочарований в том, чтобы быть главным опекуном. Иногда у них возникают проблемы с передвижением, перепады настроения, они могут закатывать истерики. Это непростая работа.

“Если кто-то из нас решит стать лицом, осуществляющим уход, нам нужно быть готовыми, рассказывая истории с низшего уровня о том, что значит оказывать и получать уход,” – сказал Бенни Лай.

Дианара Ривера, директор по нарративной стратегии Азиатско-американского ресурсного семинара в Бостоне (AARW), сказала, что особенно в это время политических нападок на членов сообщества AAPI, крайне важно, чтобы мы создавали исцеляющие пространства для ухода, которые также укрепляют власть.

“Коллективная помощь по своей сути носит политический характер, когда сообщества, получающие ее, маргинализируются,” – добавила она. “С этой целью AARW проводит семинары для лидеров, членов сообщества AAPI и художников, чтобы собрать истории о том, как мы заботимся друг о друге.”

“Многие из этих историй связаны с тем, что они не просили о помощи,” — сказала Дианара Ривера. “Мы видим, насколько эти повествования носят политический характер и связаны с коллективной заботой, когда мы спрашиваем, какие препятствия мешают нам обращаться за помощью, как эти барьеры связаны с тем, как мы росли, и каковы противоядия от этих барьеров, когда мы чувствуем страх отказа. Во многих семьях азиатских иммигрантов вы чувствуете, что не можете говорить об этих проблемах, а расширение прав и возможностей тех, кто получает помощь, требует отхода от транзакционных ожиданий.”

Джессика Эккерсторфер, исполнительный директор проекта “Диаспора Юго-Восточной Азии” (SEAD), сказала, что недавний сборник рассказов, выпущенный базирующейся в Миннеаполисе организацией “Знание нашей радости”, фокусируется “на историях о радости с нашими старшими, которые собирают и сохраняют свои истории, что позволяет нам заботиться о том, чтобы они могли соединиться с нашей родиной, сохранить наши традиции, извлечь уроки из нашего прошлого и сохранить голоса нашего народа живыми для будущих поколений”.

По ее словам, в рамках проекта 17 молодых рассказчиков и 20 иллюстраторов “приводили своих старших на обеды и семинары по сбору рассказов”. Укрепление доверия посредством сотрудничества между поколениями имело решающее значение, “поскольку многие пожилые люди чувствовали себя некомфортно в этих местах — у них могло не хватить опыта или языка для сбора историй или процесса публикации”..

В ходе процесса сбора историй многие участники отметили, что пожилые люди рассказывали о вещах, о которых они никогда раньше не слышали, о радостных аспектах своего детства, помимо, например, травм, полученных во время войны – как в случае вьетнамских пожилых людей.

По ее словам, рассказывать истории — это значит “думать и чувствовать через различные воспоминания тех, чьи истории вы сохраняете. Несмотря на то, что пространства исцеления, выходящие за рамки медицинского профессионализма, очень редки, очень важно, чтобы лица, осуществляющие уход, стали свидетелями того, что создает моменты радости и счастья у тех, о ком они заботятся”.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.