Российские граждане взломали диспетчерскую систему такси Нью-Йорка

Александр Деребенец и Кирилл Шипулин, российские граждане, а также Даниэль Абаев и Питер Лейман, граждане США, проживавшие в Нью-Йорке, оказались замешанными в криминальной схеме, направленной на взлом диспетчерской системы такси в аэропорту Джона Кеннеди.

Диспетчерская система отвечала за направление таксистов к терминалам для посадки пассажиров. Однако таксисты часто вынуждены были ожидать несколько часов, прежде чем их система направит к терминалу, и это обычно происходит в порядке их прибытия на стоянку.

С 2019 поо 2021 год, обвиняемые исследовали и пытались использовать различные механизмы доступа к диспетчерской системе такси Нью-Йорка, включая попытки внедрить вредоносное программное обеспечение с помощью флеш-накопителя, незаконный доступ через Wi-Fi соединение и кражу планшетов, связанных с системой.

По данным прокуратуры, участники хакерской схемы отправляли друг другу сообщения, в которых открыто обсуждали свое намерение взломать диспетчерскую систему.

Как сообщает генпрокурор США, взломав диспетчерскую систему, подсудимые перемещали определенные такси вперед очереди. Компьютерная система гарантировала, что такси отправляются на выезд в том порядке, в котором они прибыли.

Обвиняемые взломали диспетчерскую систему и перемещали некоторые такси в начало очереди в обмен на оплату. Абаев и Лейман взимали с таксистов по $10 каждый раз, когда их такси отправлялось вперед, и часть прибыли переводили Шипулину и Деребенцу.

Эта схема привела к тому, что большое количество таксистов обходили очередь. За время действия схемы водителям удавалось обеспечить до 1000 мошеннических поездок такси ежедневно.

Деребенец и Шипулин обвиняются по двум пунктам в заговоре с целью вторжения в компьютерные системы, что, в случае доказательства вины, грозит максимальным наказанием до 10 лет тюремного заключения. Абаев и Лейман уже признали свою вину и ожидают назначения наказания, им грозит до 5 лет лишения свободы. Деребенец и Шипулин, по информации прокуратуры Нью-Йорка, находятся в России.