Иммигрантов в Калифорнии просят проверять информацию об иммиграционных адвокатах, рекламирующих свои услуги.

Ассоциация адвокатов Калифорнии в ответ на недавние сообщения об иммиграционных рейдах на севере штата опубликовала следующее предупреждение о возможном юридическом мошенничестве:

«Каждый житель Калифорнии заслуживает доступ к юридическим услугам. Недавние действия федеральных иммиграционных властей, неустойчивое положение участников программы DACA и другие проблемы иммигрантов увеличивают вероятность того, что нечистые на руку люди воспользуются уязвимостью тех, кто остро нуждается в помощи юристов, – сказал главный юридический консультант Ассоциации адвокатов Калифорнии Стивен Моауад. – Для нас важно, чтобы все калифорнийцы знали, как получить доступ к юридическим услугам, как избежать мошенничества и как сообщить о нем».

Ассоциация адвокатов рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы не стать жертвой мошенничества:

– спросите у адвоката номер лицензии. Проверьте на сайте Ассоциации адвокатов (www.calbar.ca.gov), является ли его лицензия действующей и нет ли у него взысканий. Также с Ассоциацией адвокатов штата можно связаться по телефону 800-843-9053;

– остерегайтесь тех, кто называет себя «нотариусами» – в Калифорнии это не разрешено;

– заключайте письменные контракты и берите расписки о получении денег;

– остерегайтесь тех, кто требует платить наличными;

– документируйте все платежи. Если у вас не открыт счет в банке, пользуйтесь банковскими чеками. Если вы уже заплатили деньги, вы имеете право запросить финансовую выписку.

Законы Калифорнии запрещают адвокатам или лицам, действующим от их имени:

– обещать определенный исход судебного дела;

– лгать о том, что они имеют право представлять вас в иммиграционном суде или быть вашим адвокатом;

– привлекать клиентов с помощью почтовых рассылок, если только конверт и письмо не будут явным образом помечены как реклама.

Если вы вместо адвоката нанимаете иммиграционного консультанта, то важно понимать, что он имеет право делать. Иммиграционные консультанты могут помогать клиентам заполнять и отправлять бланки, однако они не могут давать юридические советы и представлять клиентов в иммиграционном суде. Чтобы быть допущенными на заседания иммиграционного суда, адвокаты или аккредитованные представители должны зарегистрироваться в Исполнительной службе по иммиграционным делам. Иммиграционные адвокаты с лицензиями других штатов могут практиковать в Калифорнии, однако все жалобы на них будут направляться в надзорные органы соответствующего штата.

Дополнительная информация

Бланк жалобы на нелицензированную юридическую деятельность на английском, испанском, русском и других языках.

Бланк жалобы на действия адвоката на английском, испанском, русском и других языках.