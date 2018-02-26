Вопросы иммиграции и подхода к ней продолжают быть темой горячего обсуждения в Соединенных Штатах в 2018 году. Недавние события включали судебные битвы по поводу запрета на въезд для граждан определенных стран, а также возможное закрытие программы DACA, позволяющей нелегально пересекшим границу детям оставаться в стране.

Но если забыть о политических разногласиях, никто не спорит с тем, что иммиграция в целом оказывает значительное влияние на экономику.

В свете недавних перемен в иммиграционной политике Соединенных Штатов аналитики сайта WalletHub решили выяснить, в каких штатах Америки местная экономика получает от иммиграции наибольшую и наименьшую выгоду.

Для этого они сравнили все 50 штатов и округ Колумбия по 19 ключевым критериям, начиная от медианного уровня доходов семей иммигрантов и заканчивая количеством рабочих мест в компаниях, которыми владеют выходцы из других стран.

Согласно “списку влияния иммигрантов”, Калифорния находится на втором месте после Нью-Йорка. Затем следует штат Нью-Джерси, Массачусеттс, Делавэр и др.