Эксперты: потенциальным иммигрантам лучше оставаться дома 

Темные дни для потенциальных иммигрантов в США продолжаются. В преддверии своего визита на американо-мексиканскую границу президент Джо Байден объявил 5 января о расширении Title 42, которая позволил Департаменту внутренней безопасности высылать миллионы мигрантов во время пандемии COVID-19. Белый дом и Департамент внутренней безопасности объявили о своем предложении расправиться с мигрантами, которые пытаются въехать в страну без необходимых иммиграционных документов.

Предложение также позволяет 30 000 мигрантов из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Гаити ежемесячно въезжать в страну в рамках parole program. Статус мигрантов, въезжающих по Закону DREAM, который представляет собой политику Соединенных Штатов о предоставлении временного условного вида на жительство с правом на работу нелегальным иммигрантам, въехавшим в Соединенные Штаты несовершеннолетними, и, если они впоследствии удовлетворят дальнейшим требованиям, они получат право на постоянное проживание, прим. Славянские Сакраменто) также остается незначительным.

Пока нынешние получатели DACA (Иммиграционная политика США, которая позволяет некоторым лицам с незаконным пребыванием в Соединенных Штатах после того, как их привезли в страну в детстве, получить возобновляемый двухлетний период отсрочки от депортации и получить право на получение документа о разрешении на работу, прим. Славянские Сакраменто) подают заявки на продление, решение суда Техаса от 22 июля Эндрю Ханена объявляет программу незаконной. Поэтому Департаменту внутренней безопасности запрещено принимать новые заявления. Тысячи иммигрантов застряли в очередях на десятилетия, чтобы перевести свои временные деловые визы на постоянные грин-карты. Отставание сказывается и на их детях.

Приведет ли этот год к отмене ограничений для каждой страны, которые ограничивают каждую страну не более чем 7% доступных грин-карт каждый год? Об этом и многом другом поговорили на еженедельном брифинге EMS, прошедшем 13 января, приглашенные эксперты.

Керри Талбот, заместитель директора Immigration Hub, отметила, что в прошлом году не было глобальных изменений в иммиграционной системе, хотя они уже давно назрели.

“Мы будем продвигать изменения в Конгрессе, однако, сейчас это все сложнее, т.к. Нижняя палата под контролем республиканцев и маловероятно, что предложения дойдут до стола президента,” – сказала она.

По ее словам республиканцы будут продвигать антимиграционные законы, которые, скорее всего, не пройдут Сенат, который, скорее всего все-таки будет принимать законы, касающиеся иммигрантов. Из-за противостояния двух партий с принятием законов будут сложности, считает она.

“Но мы будем продвигать законопроекты столько, сколько мы сможем,” – заявила она. “Наше внимание направлено на защиту мигрантов, въезжающих по закону DREAMER.”

“Immigration Hub будет работать с администрацией, чтобы достичь максимальных позитивных изменений для иммигрантов,” – заверил она.

“Одна из проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся – продление временного защищеннoго статуса иммигрантам из некоторых стран, например, Сомали. Иммигранты из этой страны получили продление статуса и мы надеемся, что иммигранты из других стран тоже получат продление,” – рассказала она о текущей работе своей организации.

“В дополнение мы будем говорить с администрацией о том, что они могут сделать для получателей DACA. Мы обеспокоены, что эта программа закончится,” – Керри Талбот поделилась своими опасениями.

“Также мы сосредоточимся на отказе от вредоносных политик, например, Title42, которая препятствует въезду многих иммигрантов. А также развертывание бана для тех, кто ищет убежища, въезжая через третьи страны,” – отметила Керри Талбот. “Мы также будем продолжать работать с гос.агенствами, чтобы гарантировать защиту прав иммигрантов.”

Соучредитель семейного фонда Вернера-Конштамма, который защищает права иммигрантов, Эдвард Киссам подробно остановился на Title42.

“Я хочу сосредоточиться на аспектах политики всего Titel42. И я хотел бы начать с привлечения вашего внимания к концептуально коррумпированному и научно неточному генезису Title42, когда он был впервые введен в действие администрацией Трампа,” – обозначил свою основную тему Эдвард Киссам.

Эдвард Киссам рассказал об отчете одного из подкомитетов Палаты представителей для CDC в связи с кризисом Covid, который “включает ценную информацию доктора Мартина Сетрона, директора отдела CDC по глобальному миграционному карантину. Доктор Ситро завял, что ни он, ни его команда ни имеют отношение к проекту Title42, этот документ был “спущен сверху”. Этот документ был передан CDC Стивеном Миллером, известным своей резко антимиграционной позицией.”

Доктор Сетрон заявил в отчете, что ситуация с ковидом на границе не соответствует реальной ситуации, что в самих США она серьезнее, чем на границе. Поэтому, заключил Эдвард Киссам, происхождение Title42, было абсолютно безответственным. Некоторые антимиграционные штаты судились с администрацией Байдена за продолжение внедрения Title42.

Эксперты в области общественного здравоохранения согласились с тем, что ключевой элемент при защите страны от пандемии – повышение уровня вакцинации, что совершенно недооценивалось антимиграционными политиками и антиваксерами.

“Учитывая эти историю, где сейчас администраций Байдена? – предложено CBP App – приложение, которое упрощает назначения апойнтмента для заявления на убежище на границе,” – отметил Эдвард Киссем. “Насколько оно помогает, зависит от количества назначенных интервью и как они были пройдены.”

“Еще одна проблема заключается в том, пройдет ли в Конгресс что-либо, что администрация предлагает на границе, включая запрос на 3,4 миллиарда долларов для реализации ее предложения новой стратегии,” – поделился Киссам.

Также, по его словам, затягивается с обеспечением Parole program, несмотря на то, что тех, кто ею может воспользоваться, не так уж много. “Обещание нового плана Байдена является неопределенным и, учитывая то, что республиканцы заняли Палату представителей, – у меня нет надежды, что они будут очень эффективными,” – заключил Эдвард Киссам.

Тем не менее, Title42 не повлиял на сокращение притока сельскохозяйственных работников, т.к. они приезжают по H2H программе, дополнительно пояснил Киссам. “Политическая оппозиция коронависрусу гораздо более худшее явление, чем Title42,” – сказал он.

Ариэл Г. Руис Сото, политический аналитик Института миграционной политики, подробнее остановился на DACA, иммиграционной политике США, которая позволяет некоторым лицам с незаконным пребыванием в Соединенных Штатах после того, как их привезли в страну в детстве, получить возобновляемый двухлетний период отсрочки от депортации и получить право на получение документа о разрешении на работ. Программа была введена в 2012 году администрацией Барака Обамы.

“На данный момент, заявители с DACA, могут подать заявление на постоянный статус,” – пояснил Ариэл Г. Руис Сото. “Те, кто участвуют в этой программе, должны были въехать в США до 2020 года и должны быть младше 16 лет. За время пребывания в США у них должен быть чистый бэкграунд.”

“Те, у кого есть DACA, имеют права на определенные бенефиты, которые включают доступ к разного рода банковским кредитам, возможности трудоустроиться, получение водительских прав и т.п.,” – рассказала он.

Также, по его словам, по программе DACA на сентябрь 2022 в США находится 5800 жителей, хотя под программу подходят 1,5 миллионов иммигрантов. В основном в программе участвуют иммигранты из Мексики – 81%, Сальвадора – 4%, Гватемалы – 3%, Гондураса – 2%, а вот иммигранты из Азии меньше всех участвуют в этой программе; 29% получателей DACA живут в Калифорнии, 16% в Техасе, 5% – в Иллинойсе.

Сайрус Мехта, основатель компании Cyrus D. Mehta & Partners PLLC, специализирующейся на иммиграционном законодательстве, сфокусировался на бизнес-иммираграции. По его словам, в миграционной системе, основанной на занятости, установлен очень жесткий лимит на прием бизнес-иммигрантов, система давно нуждается в апдейте, соответствующему текущей реальности.

“Внутри годового лимита есть лимит на каждую страну,” – рассказал Сайрус Мехта. ”Например, из 40 000 обращений только 3000 являются успешными. И внутри этой цифры есть лимит по странам. Индия, в частности, почти полностью исключена.”

“Иммиграционная система, основанная на занятости, особенно сильно затрагивает Индию, потом следует Китай. Время ожидания в очереди для граждан Индии составляет 90 лет, чтобы получить гринкарту на основании работы,” – заявил Сайрус Мехта. “В связи с этим их мобильность очень ограничена.”

По его словам, в Палате представителей в прошлом году был представлен законопроект, который не прошел Верхнюю палату; этот закон был призван упразднить национальный ценз для ожидания смены миграционного статуса, получения визы. Однако, он не получил должной поддержки.

“Системе нужен апдейт, чтобы люди могли получать больше виз,” – убежден Сайрус Мехта.