Марина Овсянникова: “Лучше быть бомжом в ЕС, чем сидеть в тюрьме в РФ” “Симонян, Соловьев должны оказаться на скамье подсудимых”, “Мне ничего не принадлежит в России”, “Я – россиянка с украинскими корнями”, “Я превратилась в европейского бомжа”