Политический иммигрант из России Николай Ушаков рассказал “Славянскому Сакраменто” о своей борьбе против власти в РФ, побеге из страны и о попытках пробраться в США из Мексики.

Афганец, беженец из России поделился о перепитиях своей иммигрантской судьбы: “Мне приходилось ночевать в аэропорту на лавочке, – говорит Ушаков. – Я тоже не хотел убивать, но меня заставляли. Если я не сделаю это, меня сзади самого пристрелят”.

Николай Ушаков считает, что “до тех пор пока в Москве не будет революции – ничего в РФ не изменится”. Сегодня он ожидает въезда в США со стороны Мексики.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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