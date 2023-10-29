NYT: США помогли Украине создать гибридные системы ПВО

The New York Times сообщает, что США разработало системы ПВО, в которых западное вооружение сочетается с советскими компонентами, все еще используемыми в Украине, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Заместитель министра обороны по вопросам политики в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что США создали гибридные системы ПВО для использования в Украине, сочетающие американские и советские компоненты.



В частности, речь идет о советских пусковых установках «Бук», которые адаптированы использовать американские ракеты Sea Sparrow, и советских радарах, которые будут использоваться с американскими ракетами Sidewinder. Также был адаптирован ракетный комплекс Hawk времен Холодной войны – на этой неделе он был впервые применен на поле боя в Украине.



В течение последних нескольких месяцев гибридные средства ПВО проходили испытания на военных базах в США и осенью этого года должны быть поставлены в Украину, сообщили американские официальные лица.



По словам Купер, такие гибридные системы ПВО, также известные под названием FrankenSAM, «способствуют устранению критических пробелов в системе противовоздушной обороны Украины, а это наиболее важная задача, стоящая сегодня перед Украиной».



За последние 20 месяцев Запад поставил Украине целый ряд средств ПВО, включая современные системы Patriot и IRIS-T, танки, оснащенные зенитными орудиями, и более 2 тыс. ракет Stinger.



На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его правительство поставит Украине еще три системы ПВО, включая один комлекс Patriot, в рамках так называемого «зимнего пакета» стоимостью около $1,5 млрд.



В четверг администрация президента Джо Байдена объявила о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на $150 млн, включающего дополнительные боеприпасы для трех видов систем ПВО – в том числе ракеты Sidewinder для одного из ЗРК FrankenSAM.



В прошлом году украинские власти обратились к союзникам с просьбой найти резервы ракет для около 60 советских пусковых установок и радаров «Бук», которые простаивали в арсенале Киева. Зная, что Западу будет сложно получить боеприпасы российского производства, Украина предложила переоборудовать эти пусковые установки под зенитные ракеты натовского калибра, переданные США.



Аналитик по вопросам обороны из вашингтонского Института Хадсона Кан Касапоглу считает, что такая адаптация советского оружия с более современными западными ракетами – это хороший способ помочь Украине «сохранить свой арсенал для предстоящей долгой войны».



По словам Касапоглу, это также «дает возможность применить на практике оружие, которое пылится на складах стран НАТО».