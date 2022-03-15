Российский редактор протестовал против войны в прямом эфире и был немедленно арестован

Вчера я не собирался писать о Марине Овсянниковой, потому что думал, что всё и так очевидно. Человек пожертвовал всем и совершил героический поступок. И появилась надежда, что «лёд тронулся», россияне начали бороться со своим режимом не только на улицах, но и в структурах власти. Наверно, мне уже нужно было привыкнуть и не удивляться. Моя лента переполнена желчью против Овсянниковой, начиная с конспирологов и заканчивая «святыми» лекторами.

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Начну с фактов. Марине Овсянниковой удалось в прямом эфире на программе «Время» на Первом Канале выступить с плакатом «NO WAR / ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ / НЕ ВЕРЬТЕ ПРОПАГАНДЕ / ОНИ ВРУТ / RUSSIANS AGAINST WAR».

Дорогие конспирологи (с), в этом месте вы задаёте мне вопрос, откуда я знаю, что это правда? Когда я увидел этот кадр в соцсетях, я не поверил, потому что, в отличие от вас, я не доверяю случайной информации в соцсетях. Но когда это видео появилось на страницах всех уважаемых западных изданий, все сомнения в достоверности событий отпали.

Но вы думаете, что весь мир «наивен». Зато вы, сидя на диване, раскусили очередной коварный план (чей? зачем?) и с чувством самоудовлетворения поспешили написать об этом в соцсетях. Хотелось бы, конечно, чтобы вы поняли собственное психологическое расстройство, но я не тешу себя надеждами.

Мы действительно не знаем, сколько россиян смотрели этот выпуск, но программа «Время» набирает миллионы просмотров. И вполне легитимно спросить, как Овсянниковой удалось попасть в кадр. Скорее всего ей помогал кто-то из коллег.

Однако вне прямого эфира об этой акции протеста узнал весь мир, в том числе россияне, которые не смотрели «Время». В своих витиеватых теориях заговора, вы любите задавать вопрос «Кому это выгодно?». Ну что ж, жду. С нетерпением.

* * *

Вторая группа диванных критиков не оспаривает факты. Их просто не устраивает «плод ядовитого дерева». Поскольку Овсянникова работала на Первом Канале, ничто – ни раскаяние, ни героический поступок – не могут её оправдать.

Многие не понимают, что дело не в Марине Овсянниковой, а в одной из самых успешных внутренних акций против кремлёвской пропаганды. Им кажется, что Овсянникову хотят поставить на пьедестал. И одна эта мысль не даёт им покоя.

Как поддерживать собственное моральное превосходство, свою «чистоту», сидя на диване? О том, чтобы смешать с грязью Овсянникову вопрос не стоит, но этого недостаточно. Нужно смешать с грязью и её поступок тоже.

Поверьте, мы знаем, что она работала на Первом Канале. Но если вы не понимаете героизм и значимость её поступка, то ответ снова нужно искать в собственных психологических проблемах.

* * *

Вообще здесь наблюдается сразу несколько парадоксов. С одной стороны мы призываем россиян восстать против режима, но когда это происходит, мы воем, почему так мало и так поздно! Мы призываем людей в структурах власти подорвать режим, но когда это происходит, мы вспоминаем всё, в чём они провинились до этого. Мы тупо не верим! Мы демонстрируем всем будущим диссидентам своей тупой ненавистью, что мы всё равно никогда не отличим их от сторонников Путина.

Нечто подобное можно было наблюдать и с Навальным. Навальный открыто выступал против режима, выжил после покушения, героически вернулся в Россию, прекрасно понимая последствия. И всё равно, даже сейчас, когда его гноят в тюрьме, половина диванных борцов с Путиным продолжают рассказывать, что это «проект Кремля» и вспоминать, что сказал Навальный 14 лет назад.

Тогда чем мы сами отличаемся от путинской ваты? В нас присутствует тот же самый цинизм, нигилизм, конспирология, отсутствие критического мышления, зависть… Тем, что не живём в России?

Достаточно почитать комментарии об Овсянниковой (и Навальном), чтобы понять, на чём держится путинский режим. И мы все его коллективно заслужили.

Dmitry Abramson