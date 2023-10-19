США: Северная Корея поставила России оружие для использования в Украине

По оценкам Вашингтона, Пхеньян, со своей стороны, стремится получить от Москвы военную помощь, включая истребители, ракеты класса «земля-воздух» и бронетехнику, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Представитель Госдепартамента сообщил в четверг, что США располагают информацией о том, что Северная Корея поставила России оружие для использования в Украине.



«Отчасти из-за наших санкций и экспортного контроля Россия вынуждена отчаянно искать военную технику по всему миру, – говорится в заявлении Госдепартамента. – Как мы уже сообщали, одним из таких государств является КНДР. Теперь мы располагаем информацией о том, что КНДР поставила России оружие для использования в Украине».



По данным Госдепартамента, за последние недели КНДР поставила РФ более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. 13 октября США опубликовали снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию на кораблях.



США осудили провокационные действия КНДР по предоставлению России этой военной техники, «которая будет использована для нападения на города Украины, убийства мирных жителей и продолжения незаконной войны России».



«Мы будем продолжать внимательно следить за любыми дополнительными поставками оружия из КНДР в Россию», – говорится в заявлении Госдепартамента.



США также выразили обеспокоенность по поводу помощи, которую Россия предоставляет Северной Корее. По оценкам Вашингтона, в обмен на поддержку Москвы Пхеньян стремится получить от России военную помощь, включая истребители, ракеты класса «земля-воздух», бронетехнику, оборудование или материалы для производства баллистических ракет и другие передовые технологии.



В ответ США предпринимают совместно с союзниками и партнерами целый ряд шагов, в частности, санкции в отношении физических и юридических лиц, способствующих заключению сделок по продаже оружия между Россией и КНДР.



Госдепартамент подчеркнул, что эти поставки вооружений напрямую нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому США будут и в дальнейшем выявлять и разоблачать попытки России приобрести военное оборудование у КНДР и любого государства, готового поддержать ее войну против Украины, и противодействовать этим попыткам.

«Мы намерены продолжать предоставлять Украине оружие и технику, необходимые ей для самообороны», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента.