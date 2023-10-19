Пропалестинские протесты в одном из зданий Конгресса США

В среду пропалестинские активисты вышли на улицы столицы США, требуя прекращения огня между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой ХАМАС, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Согласно сообщениям телеканала FOX 5, в среду в столице США Вашингтоне, округ Колумбия, у самого здания Конгресса прошли пропалестинские протесты с требованиями к Израилю прекратить обстрелы сектора Газа.



Позднее демонстранты заполнили ротонду здания Кэннона на Капитолийском холме. Сотни протестующих требовали прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

На кадрах из ротонды видно и слышно, как большая группа людей скандировала «Прекратить огонь немедленно!» и призывала Конгресс потребовать прекращения боевых действий. Протестующие были замечены в черных футболках с надписью «Евреи говорят о прекращении огня сейчас!»

Протестующие изначально собрались на Национальной аллее, а затем дошли до Капитолия. Полиция заявила, что преграждала демонстрантам путь в здание Конгресса и пыталась оттеснить протестующих. Задержаны десятки демонстрантов, призывавших к немедленному прекращению огня.