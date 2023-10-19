В штате Колорадо правоохранителями округа Фремонт было обнаружено похоронное бюро с десятками полуразложившихся трупов. Как сообщает местная полиция, 13 октября 2023 года в “Return to Nature Funeral Home” в Пенрозе было изъято около двух сотен тел усопших, находящихся в разных стадия разложения.

Как сообщается, сотрудники офиса коронера округа Фремонт обнаружили как минимум 189 тел усопших и перевезли их в офис коронера округа Эль Пасо.

В настоящий момент власти пытаются идентифицировать личности усопших и занимаются уведомлением их семей.

Похоронный дом в Пенрозе оказался в центре внимания после жалобы на ужасный запах, дошедший с его территории 3 октября. После разговора с владельцем, который признал наличие “проблемы”, правоохранительные органы провели обыск и обнаружили неправильное хранение человеческих останков. Лицензия похоронного дома истекла в ноябре 2022 года. Пока не было сделано арестов, и обвинения будут рассмотрены после завершения расследования.