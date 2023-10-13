Старение: чего мы в нем не понимаем?

Во многих культурах пожилой человек считается источником мудрости, человеком, у которого молодые люди могут учиться. Это также было преобладающим повествованием в США с изображениями возрастного государственного деятеля, бабушек и дедушек как рассказчиков, делящихся семейными традициями.

Но в современной культуре эйджизм – дискриминация пожилых людей – преобладает в сфере развлечений, средствах массовой информации, на рабочем месте и, что особенно важно, в здравоохранении.

На еженедельном брифинге EMS эксперты обсудили возрастную предвзятость, Калифорнийский генеральный план по старению, в котором есть раздел, посвященный борьбе с эйджизмом, и 7 стадий болезни Альцгеймера. Удивительно, но люди, страдающие этим заболеванием, могут продолжать значимо участвовать в трудовой деятельности в течение нескольких лет на начальных этапах заболевания.

“То, как мы говорим о старении, во многом определяет то, как мы его переживаем,” – сказала доктор Луиза Аронсон, профессор гериатрии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. “Долгое время мы были примерно одного возраста как вид, и хотя сейчас мы намного старше, некоторые вещи не изменились. Старость все равно заканчивается смертью.”

По ее словам, с примерно 10 000 г. до н. э. до 1820 года нашей эры, средняя продолжительность жизни во всем мире составляла от 20 до 30 лет; в 2019 году — более 73 лет.

“Пандемия COVID-19 показала нам, насколько важен возраст, поскольку пожилые люди подвергаются непропорционально большему риску и смертности.”

По данным CDC, на долю взрослых в США в возрасте 65 лет и старше приходилось более 75% смертей, связанных с COVID, по состоянию на сентябрь 2023 года.

Однако, как считает доктор Луиза Аронсон, само определение системы здравоохранения пожилыми людьми как лиц в возрасте 65 лет и старше не позволяет практикующим врачам удовлетворять индивидуальные потребности этих взрослых.

“Мы вводим вакцины на основе биологии и социального поведения людей, поэтому существует 17 подкатегорий для детей и три для взрослых в возрасте от 19 до 64 лет,” — сказала она. “Но всех в возрасте 65 лет и старше объединяют в одну категорию, хотя даже ребенок сразу же увидит физическое состояние и поймет разницу между 64-летним и 104-летним человеком. Это различие не основано на научных данных о нашей жизни”.

“Возраст – это еще не все,” – сказала Луиза Аронсон. Этнические различия также усугубляли эти риски: у чернокожих американцев в возрасте от 75 до 84 лет разница была почти в 900 раз, у латиноамериканцев — более чем в 500 раз, у коренных американцев — в 200 раз, а у AAPI — в 150 раз по сравнению с неиспаноязычными белыми в первые шесть месяцев пандемии.

Такой взгляд на возраст с точки зрения уязвимости перед смертью имеет особые последствия для эйджизма в США, где ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 76,4 года — самого короткого показателя за два десятилетия.

Однако ожидаемая продолжительность жизни также непропорционально разделена по расовому и экономическому признаку. Например, даже до пандемии в 56 из 500 крупнейших городов США разница в ожидаемой продолжительности жизни между районами, расположенными в нескольких милях друг от друга, составляла до 30 лет.

“Это не о биологии” — сказала доктор Аронсон. “Речь идет о социальном выборе, о том, куда мы вкладываем наши деньги, наши ценности и наши приоритеты. Я хотела бы видеть мир, в котором вы, возможно, находитесь “за холмом”, но весь диапазон холма имеет ценность, “анти-возрастная терминология старения бесполезна. Единственный способ не стареть — умереть“.

Шерил Браун, председатель исполнительного комитета Калифорнийской комиссии по проблемам старения (CCOA), заявила, что поведенческое здоровье, подготовка лиц, осуществляющих уход, и доступ к жилью являются ключом к решению проблемы эйджизма.

Такая политика, ставящая во главу угла равенство пожилых людей, имеет ключевое значение, учитывая, что к 2030 году в Калифорнии будет проживать 10,8 миллиона пожилых людей, что составит четверть населения штата, и почти в два раза больше, чем в 2010 году.

Тенденция аналогична по всей стране: по прогнозам, к 2030 году число взрослых в США в возрасте 65 лет и старше увеличится почти на 18 миллионов по сравнению с 2020 годом, что составит каждого пятого американца и впервые превысит численность детей.

Шерил Браун призвала принять меры в других штатах и по всей стране, аналогичные Калифорнийскому генеральному плану по проблемам старения, 10-летнему плану, разработанному CCOA в 2021 году и направленному на поддержку пожилых людей в социальном, экономическом и медицинском плане.

Связывая эйджизм с болезнью Альцгеймера, профессор психиатрии Нью-Йоркского университета и адъюнкт-профессор старения в Университете Макгилла, доктор Барри Рейсберг сказал, что момент, когда пожилые люди больше не смогут участвовать в социальной жизни и на работе, наступает позже, чем многие думают.

Этот балл клинически измеряется с помощью шкалы глобального ухудшения, которая определяет 7 стадий болезни Альцгеймера.

Доктор Барри Рейсберг, разработавший шкалу, сказал, что первая стадия предшествует любому заметному ухудшению памяти, на ней не наблюдаются какие-либо очевидные признаки деменции. На втором этапе у взрослого ухудшается память и он может не запоминать имена или местонахождение вещей, так же хорошо, как пять или десять лет назад; этот этап длится в среднем 15 лет.

На третьей стадии этот симптом переходит в “снижение работоспособности”, организационных навыков или навыков путешествий, которые сохраняются около семи лет у здоровых взрослых. Многие люди могут продолжать работать на этой стадии, а также на четвертой, которая влечет за собой большее забывание недавних событий, в зависимости от выполняемой работы, подчеркнул Ддоктор Барри Рейсберг.

На пятом и шестом этапах, которые влекут за собой потребность в помощи в повседневной деятельности и большую неспособность вспомнить имена, ключевой момент заключается в том, чтобы помочь пожилым людям “быть всем, кем они могут, как можно дольше”, — сказал доктор Райсберг. На седьмой и последней стадии, которая обычно длится один-два года, общение нарушается, и требуется помощь во всех повседневных делах, таких как купание и одевание.

По мнению Шерил Браун, один из способов борьбы с эйджизмом и поддержки пожилых людей, особенно в случае таких проблем со здоровьем, как болезнь Альцгеймера, — это оптимизация старения посредством взаимодействия между поколениями, где пожилые люди могли бы учиться на нововведениях молодежи, а молодежь могла бы учиться на опыте пожилых людей.

“Оптимизация старения не является взаимоисключающей, а включает в себя признание старения,” – добавила Луиза Аронсон. “Сопутствует ли старость повышенному риску заболеваний и смерти? Абсолютно так, но сам по себе возраст не может предсказать, к какой категории относится человек. Есть подростки с действительно светлой головой, которые могут отлично водить машину в 14 лет, а есть другие, которым не следует водить машину в 25 лет.”

“Нам нужны другие меры, помимо возраста,” – продолжила она. “Чтобы каждый, кто старше определенного возраста, не чувствовал себя полностью частью этого общества стариков и не упустил момент, когда они могли бы внести в него более полный вклад.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com