Разжигает ли конфликт между Израилем и ХАМАС межэтническую ненависть в США?

Кровавый конфликт, происходящий сейчас в Израиле, быстро обостряется. Многие опасаются, что он грозит более широкой региональной войной с непредсказуемыми последствиями.

Одновременно социальные сети наводнены ужасающими изображениями продолжающегося насилия, большая часть которых направлена на то, чтобы разжечь гнев и переложить вину на ту или иную сторону. Но ужас реален: по мнению экспертов, во время первого нападения Хамаса погибло больше израильтян, чем в любой предыдущий день в истории Израиля, включая все его войны. Десятки, некоторые говорят, что до 150, израильтян, по некоторым данным, находятся в заложниках у боевиков ХАМАС.

Разрушения, которые в настоящее время наносятся Газе и ее гражданскому населению, увеличиваются с каждым часом, говорят о неизбежности наземного вторжения и о небольшом количестве мест убежища для палестинских гражданских лиц, которые сейчас находятся в осадном положении.

Все это происходит на фоне того, что акты ненависти и фанатизма, направленные против евреев и мусульман, достигли рекордного уровня в последние годы, особенно здесь, в США, где антисемитская и исламофобская риторика стала почти “мейнстримом”, по мнению экспертов, изучающих крайне правых.

На еженедельном очень оживленном брифинге EMS 13 октября группа экспертов обсудили корни нынешнего конфликта в Израиле, что он предвещает для сообществ здесь, в США, уже сталкивающихся с последствиями ненависти, и может ли насилие на Ближнем Востоке в конечном итоге углубить линии разногласий между сообществами здесь.

Палестино-американский журналист, соучредитель Arab Talk Radio и бывший член Комиссии по правам человека Сан-Франциско Джамаль Даджани сказал, объясняя предысторию войны: “То, что происходит сейчас, происходит не в вакууме. За последние 75 лет Палестинцы не увидели никакого прогресса в переговорах, они не реализовали свои чаяния и живут в условиях апартеида”.

Human Rights Watch, Amnesty International, Amnesty International и правозащитная организация Джамаль Даджани Бецелем классифицировали Израиль как государство апартеида.

По его мнению, внутри США со времени прихода к власти администрации Трампа в США наблюдается рост превосходства белой расы, антисемитизма и исламофобии, “а сторонники превосходства белой расы являются оппортунистами. Они могут воспользоваться любым международным событием, будь то между русскими и украинцами или палестинцами и израильтянами, чтобы разжечь свою ненависть. В целом большинство преступлений на почве ненависти здесь — нападения на мечети, нападения на синагоги — совершаются сторонниками превосходства белой расы”.

Говоря о стремлении палестинцев к свободе и независимости, Джамаль Даджани сказал, что “у них много еврейских сторонников, например, из Еврейского голоса за мир. Это не религиозный конфликт. Это не этнический конфликт. Это территориальный конфликт. Это колониальный конфликт. Если у вас есть какая-либо этническая группа — будь то евреи, выходцы из Афганистана или Китая — и вас вынуждают бежать из дома в лагеря беженцев, палестинцы будут считать их захватчиками».

Брайан Левин, основатель Центра изучения ненависти, экстремизма и уголовного правосудия, почетный профессор Университета штата Калифорния в Сан-Бернардино, заявил, что в последние годы в США наблюдается рост преступлений на почве ненависти, достигнув рекордного числа в 10 840 зарегистрированных в 2021 году по данным ФБР.

Этот рекорд был снова побит после публикации ФБР статистики за 2022 год в понедельник. В прошлом году было зарегистрировано колоссальное количество преступлений на почве ненависти – 11 643, при незначительном росте популяции – 91,7%. Более 56% этих преступлений были мотивированы расовой или этнической принадлежностью, а более 17% – религиозной мотивацией.

Брайан Левин сделал два замечания, сравнивая этот всплеск с предыдущими: в 2020 году во время выборов и протестов Джорджа Флойда, в 2001 году после 11 сентября:

“Преступления на почве ненависти не только растут, но и становятся более продолжительными в своих пиках. Последние статистические исследования Бюро юстиции показывают, что жертвы сообщают о минимальном количестве преступлений на почве ненависти, а некоторые группы населения, такие как иммигранты или иноязычные сообщества, сообщают об этом с гораздо меньшей вероятностью”.

По его словам, хотя в этих нападениях очень часто участвуют сторонники превосходства белой расы, “не все, кто нападает на евреев, являются сторонниками превосходства белой расы. У нас есть разные типы правонарушителей: острые правонарушители с поверхностными предрассудками, действующие на основании стереотипов; оборонительные или реактивные правонарушители; психически больные преступники; и нарушители с миссией”.

“Хотя нынешняя война действительно представляет собой политический спор,” – сказал Левин. “В седьмой статье устава Хамаса говорится, что Судный день не наступит, пока мусульмане не убьют евреев. Подобные заявления были у нас также со стороны “Хезболлы” и других… Евреев определяют не только по национальности. Таким образом, мы можем ожидать, что это религиозное насилие будет отражено в нападениях США.”

“Сектор Газа уже почти 16 лет находится под израильской военной блокадой, а война с палестинцами началась более 75 лет назад с оккупации и системного апартеида, и хотя большая часть средств массовой информации сообщение о том, что Израиль покинул сектор Газа, это неправда. Они просто перенесли свою оборону на периметр,” – сказала организатор еврейского “Голоса за мир” в Лос-Анджелесе Эсти Чандлер.

“То, что мы сейчас наблюдаем — это массовое изгнание,” — продолжила она. “Когда половину из более чем двух миллионов человек в Газе попросили покинуть свои дома, потому что Израиль говорит, что они будут их бомбить. Они дали более миллиону человек 24 часа, чтобы попытаться передвигаться среди всех бомбардировок, обломков и дорог, которые уже были разрушены, и основные средства массовой информации не сообщают об этих случаях, существует много дезинформации, которая движет этим.”

По ее словам, мейнстримные СМИ также не сообщают об эффекте в американских сообществах, добавила Эсти Чандлер, и особенно в университетских кампусах.

“На территории кампуса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе мы видим, как члены организации “Студенты за справедливость в Палестине” подвергаются доксингу, т.е. некоторые люди ищут и публикуют личную или идентифицирующую информацию о конкретном человеке в Интернете, как правило, со злым умыслом. Их способность организовывать и обеспечивать безопасность помещений для проведения обучения подавляется, и это наблюдается в кампусах по всей стране, например, в Гарварде,” – сказала она.

Напряженность также способствует росту насилия за пределами университетских кампусов. В позапрошлую субботу шестилетний палестинско-американский мальчик в Чикаго был смертельно ранен своим домовладельцем, который также напал на его мать, на том основании, что его семья была мусульманской.

Палестинский общественный организатор, работающая с “Аль-Авда Нью-Йорк: Коалиция за право Палестины на возвращение” в течение 20 лет Фатин Джарара заявила, что сама формулировка, использованная для брифинга, “конфликт Израиля против Хамаса”, является для нее “проблематичной, потому что это подразумевает, что это проблема между целой нацией людей и воинственной группой, хотя дело не только в этом. Это вопрос оккупации, навязанной коренному населению. За неделю бомбардировок Газы было убито больше, чем за год бомбардировок Афганистана”.

По ее мнению, стремление США к поддержке Израиля уже очень велико.

“Вся работа сделана за вас, часто без проверки,” – она привела в качестве примера заявление президента Байдена о том, что он видел фотографии младенцев, обезглавленных Хамасом, хотя фотографии так и не появились, а Белый дом позже отказался от этого заявления.

Фатин Джарара также сказала, что у палестинцев есть кадры, и что “в Соединенных Штатах к ним очень враждебная среда, поскольку многие сочувствующие вообще боятся проявлять поддержку.

Она привела пример, что за день до этого брифинга “в Бруклинском колледже член городского совета Нью-Йорка пошла на митинг в поддержку Палестины со спрятанным пистолетом, т.к. она думала, что сможет безнаказанно запугать молодежь, но сегодня утром ее арестовали и предъявили обвинение, т.к. ее действия противоречили Законодательству штата.

“Как палестинцы, мы считаем, что все жизни достойны достойной жизни,” — заключила Фатин Джарара. ” Те в США, которые поддерживают дело палестинцев, не хотят видеть насилие и не хотят видеть, как люди гибнут, но хотят, чтобы мой народ тоже жил достойной жизнью. Они хотят видеть мой народ освобожденным.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com