Госдепартамент США заявил о высылке двух дипломатов российского посольства

Это решение сделано в ответ на высылку Россией двух американских дипломатов из Москвы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Представитель Госдепартамента США в пятницу подтвердил корреспонденту «Голоса Америки», что принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работающих в США. Это зеркальный ответ на высылку из России двух дипломатов посольства США в Москве.



В Госдепартаменте заявили, что не намерены мириться с тем, что российское правительство преследует американских дипломатов.



«Действия Госдепартамента дают четкий сигнал о том, что неприемлемые действия в отношении сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия», – считают в американском внешнеполитическом ведомстве.



16 сентября российские власти заявили, что из страны высылаются два американских дипломата, которых Москва обвиняет во взаимодействии с российским гражданином Робертом Шоновым, обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством.



Посольство США в Москве подтвердило факт высылки.



В заявлении МИД РФ говорилось, что первый секретарь посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн должны покинуть Россию в течение семи дней.



«Названные лица вели незаконную деятельность, поддерживая контакт с гражданином России Р. Шоновым, обвиняемым в “конфиденциальном сотрудничестве” с иностранным государством», – сообщили в российском МИДе.



Роберт Шонов, гражданин России, более 25 лет проработал в Генеральном консульстве США во Владивостоке, пока в 2021 году Россия не запретила нанимать местных сотрудников на работу в американские представительства.



В августе США обвинили Москву в попытках запугивания и преследования американских сотрудников после того, как российские государственные СМИ распространили информацию, что спецслужбы США якобы «поручили Шонову собирать для Вашингтона информацию о войне в Украине и по другим вопросам».

Российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщило, что Шонов передавал сотрудникам посольства США в Москве информацию о том, как призывная кампания в России влияет на политическое недовольство в преддверии президентских выборов 2024 года.



В ответ на это Госдепартамент заявил, что обвинения в адрес Шонова являются «совершенно необоснованными».



«Обвинения в адрес господина Шонова совершенно необоснованы. Как мы уже заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами, –заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – То, что Россия выдвинула обвинения против Шонова в нарушении закона о “конфиденциальном сотрудничестве”, только подчеркивает все более репрессивные действия, которые российское правительство предпринимает против своих собственных граждан».