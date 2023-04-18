Американец обвиняется в отмывании $150 млн, принадлежащих российскому олигарху

Президенту компании «Metalhouse LLC» предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в международном масштабе. Предприниматель обвиняется в участии в несанкционированных сделках на 150 миллионов долларов с олигархом Сергеем Курченко.

Министерство юстиции объявило сегодня об обвинении и аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, президента Metalhouse LLC, за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух компаний Курченко. Как заявляется в опубликованном сообщении Генпрокуратуры, американский предпринимателю удалось “отмыть” 150 миллионов долларов, принадлежащих попавшему под санкции российскому олигарху.

Как утверждается в обвинительном заключении, в период с июля 2018 года по октябрь 2021 года 41-летний Унсалан из Орландо, штат Флорида, действуя через свою компанию Metalhouse, перевел Курченко и компаниям, подконтрольным Курченко, более 150 миллионов долларов. Взамен Унсалан получил от Курченко металлопродукцию, используемую в сталеплавильном производстве, и пытался взыскать с Курченко миллионы долларов за недоставленную продукцию.

«В течение многих лет Джон Кан Унсалан участвовал в схеме ведения бизнеса с олигархом, находящимся под санкциями, и его компанией посредством незаконных операций на сумму более 150 миллионов долларов, — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. – Сегодняшний арест демонстрирует непоколебимую приверженность ФБР преследовать тех, кто пытается нарушить санкции, введенные в ответ на неспровоцированную агрессию России в отношении Украины».

“Курченко был подвергнут санкциям Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) в 2015 году за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины. Две попавшие под санкции компании — ООО «Компания Газ-Альянс», базирующаяся в Российской Федерации, и ЗАО «Внешторгсервис», базирующаяся в оккупированном Россией грузинском регионе Южная Осетия, от имени и материальной поддержки так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в контролируемых сепаратистами регионах восточной Украины”, – сообщил представитель Департмента юстиции США.

Унсалан предположительно занимался торговлей с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, для закупки оборудования и сырья для производства стали, несмотря на то, что знал, что Курченко, Газ-Альянс и Внешторгсервис попали под санкции США, которые запрещали Унсалану вести с ними дела. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.