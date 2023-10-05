«…они не за Россию, но они куда больше не за Украину»

Ясно начинают проступать признаки неудавшейся стратегии США и Украины вместе взятых. При общем положительном фоне – Россия доведена до безобразного состояния и выиграть не может, а Украина не может добиться тех задач, которые она себе поставила. А теперь в деталях.

1. Существует и процветает глупая ситуация недосказанности в отношениях США и Украины, где их цели и методы не соотносятся друг с другом. И никто не хочет вскрыть этот гнойник чисто из политических соображений, что, в свою очередь, приводит к провалам на фронте и в тылу.

Например, в США сложилась такая доктрина – Украина не должна проиграть, также при этом Украина не должна выиграть слишком много по причинам вполне закономерных опасений и США, и всего Запада: загнанный в угол Путин повысит градус до ядерного.

С другой стороны, Россия не должна выиграть, и этот параметр уже достигнут. Но у него есть оборотная сторона (и это стратегия США с 1991 года, которая не поменялась): Россия не должна развалиться или там не должен случиться неконтролируемый распад в результате давления Запада. Так как и в этом случае, вполне закономерно, можно ожидать, что 10+ кусков России нападут друг на друга, начнут делить и воевать с последующим попаданием части из них под прямой контроль Китая. А это в глобальном плане куда большая проблема, чем война в Украине.

Таким образом, цели Киева и цели Вашингтона идут не параллельно друг с другом, а вразрез. И чем быстрее в самом прямом разговоре это донесут до украинского руководства, тем лучше.

2. Украинское руководство следует самопровозглашённому мифу, что Украина невероятно важна для НАТО и защиты Европы. Это далеко не так, и так не считает ни одна страна в Европе.

Украина выгодна всему западу как эдакая стена, в которую попадают все пули и ножи от противника на востоке, который, делая так, теряет свои силы и деньги. Но при этом Украина не будет принята ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку существует целый ряд внутренних интересов и задач, которые делают ее принятие крайне невыгодным.

Например, экономические интересы целого ряда стран Восточной Европы будут напрямую задеты, если Украина начнёт торговать своим зерном или оттянет на себя часть заводов Западной Европы, которым будет выгодна дешёвая рабочая сила. Точно также и с деньгами ЕС: вступи Украина в ЕС – и часть инвестиций или просто помощи пойдёт именно ей, а всем остальным скажут – “извините, денег нет, но вы держитесь”.

А на самом деле никто, от слова совершенно, держаться в чью-то пользу не желает, и Европа свои корыстные интересы демонстрировала много раз. Потому ждать прорыва на этом фронте – это из области очередных фантазий Киева, а не реальных интересов стран, которым Украина не нужна. Иначе откуда заявления европейских лидеров, таких как Макрон, что Украина – это заноза в ноге или Дуды, что Украина – это утопающий, который тянет на дно всех вокруг.

3. США имеют свои задачи и свои решения. Особенно если учесть, что общественное мнение Запада и США, в частности, устало от войны и новостей оттуда, а потому дрейфуют в направлении того, чтобы ясно сказать – денег больше не будет.

Уже сейчас наблюдается 10% разрыв среди тех, кто против финансирования войны в Украине – 55% и тех, кто все еще поддерживает ее финансирование – 45%. Байден не может заставить дать денег Конгресс, который так непримиримо настроен в данном вопросе. Возможны длительные переговоры и торговля – а почему, а сколько, а зачем, и какую-то сумму даже выделят в конечном счёте. Скорее всего, в виде оружия, а не денежных потоков. Но это не будет и близко сопоставимо с прошлыми огромными траншами на первое, второе и десятое до кучи.

Это происходит также и потому, что в Украине вскрываются всё новые случаи коррупции в министерстве обороны, куда проходят все деньги, а также неуспехами на фронте. Это никто в Конгрессе США не собирается забывать или спускать на тормозах.

4. Зеленский, при всей его героичности в начале войны, сегодня играет всё более отрицательную роль в процессе общения с Западом. Как и его дипломаты. На Западе не любят и откровенно негодуют, когда человек с трапа самолёта кричит о том, что он везёт список того, что ему должны подарить. И плевать на все проблемы и кровь, заставляющие его так делать.

По сути, это не разговор деловых партнеров, и Зеленский этого не понимает. Он, по-хорошему, должен являться в костюме и начищенных туфлях, вести все разговоры тихо и по пунктам, в кулуарах, а не под прицелом видео камер, а не восклицать, что Запад недостаточно поддерживает (даже если это супер популярно в Украине), ставя таким образом всех на Западе в неудобное положение.

Украинская дипломатия – это вообще провальный вариант общения. Посол Украины в ФРГ, которого попросили вон оттуда, и нынешний посол Украины в Израиле – это два ярких примера, а как действовать не надо. Наглецам укажут их место, а не одарят подарками.

5. Героизм украинских солдат никто не отрицает. Однако это неумный пиар – пытаться продать это законодателям и жителям Запада , чтобы они помогали дальше. Это работает прямо наоборот от заявленных целей. И почему-то в Киеве это никак не понимают.

6. Изменение стратегии назрело само собой, исходя из того, что я перечислил выше. Америке выгодна долгая, нудная война с перемалыванием костей России в медленной, но верной мясорубке.

Медленная оборонительная война – это относительно дёшево и очень надёжно в виде успехов на фронте. Но это не громкие победы для телевизора. Украина хотела бы быстро отбить свои земли. А это фактически становится невозможным при данном раскладе сил и интересов.

Потому в Америке скоро предложат план дальнейших действий и поставок в расчёте на то, что Украина не должна проиграть, но не может выиграть слишком много. При таких постановке вопроса и стратегии, финансирование войны можно будет продать Конгрессу как вполне реальное и по деньгам приемлемое. Особенно, когда всем этим конгрессменам детально расскажут, как и в какой конкретной форме это выгодно США.

То есть продать такую формулировку продолжения финансирования войны будет куда более вероятным, чем ту, которая была. Таких денег, что были раньше, больше не будет. Поэтому есть еще второй вариант, как я расписал. Правда, его проблемная часть в том, что это продолжит уничтожать Украину как страну ещё Бог знает сколько времени.

7. Никаких новых наступлений, пока не будет точного расчёта на победу. Вот то, о чём говорят американские военные. И я не буду перечислять их претензии к украинскому командованию или упоминать, что поставки оружия из Америки идут крайне медленно. Это обоюдная проблема.

А может, и стратегия, если прочесть пункт 6. Наступление против России должно иметь в разы больше координации всех видов и родов войск и подвоза амуниции, а не из последних сил. Также, не имея авиации и нормального ПВО, это самоубийство. Потому, как отмечает военный эксперт Девид Гендельман, медленное перегрызание и прогрызание тут и там в оборонительных боях украинской армии даст куда больше результатов, чем активное наступление без должной поддержки с воздуха, ракетами и поставками.

8. Зеленский должен понять и принять правду и те цели, которые ставит не Байден в пустых разговорах и обещаниях, а американские военные и Конгресс, которые решают, на что дают деньги.

Байден может обещать хоть полёты на Луну, но если у него не будет денег от Конгресса, и общественное мнение повернётся однозначно против дальнейших денежных траншей Киеву – он будет бессилен в такой ситуации.

Также, как оказалось, был доклад ЦРУ, который прямо говорил, что у украинского наступления нет шансов. Этот доклад был опубликован до начала наступления, но, по политическим мотивам, он доведён до широкой общественности не был. Иначе отказ от финансирования прозвучал бы в начале мая, а не в конце сентября.

Также украинской стороне надо прекратить даже сами разговоры о “войне до победного конца” без конкретного срока её окончания. Этот разговор будет преследовать и торпедировать все переговоры между Киевом и США, пока четко не будет поставлена точка в календаре, ну или пока задачи Киева не будут реально определены и приведены в соответствие с его ситуацией и возможностями, а не обещаниями, как по Ильфу и Петрову, “запад нам поможет”.

Запад не считает себя должным помогать, а помогает временно из-за выгодности этой ситуации для себя, а не потому что его интересуют убитые, раненые, разрушенная страна или потому что кто-то кому-то должен. Это миф, который продают в Украине, но он мёртв и раздражает буквально всех в Штатах. Остальные мифы, что Путин куда-то пойдёт или кого-то завоюет после падения Украины, тем более (кроме, возможно, Польши) никого не интересуют. Но и с Польшей украинское руководство уже успело поссориться. Добавьте к этому не очень дружественную ей Венгрию и не забудьте про недавние изменения в Словакии, где победу на выборах одержал пропутинский кандидат в премьер-министры.

Я этот параграф говорю к тому, что ваши эмоции сыграли плохую шутку с вами самими. Также нельзя перманентно жить в пузыре розовых новостей от разных блоггеров, которые обсуждают успехи одной ракеты, но не касаются скрытых сторон отношений Киева и Запада в целом.

Одновременно нельзя не учитывать мириады интересов стран третьего мира, которые де-факто выступили с посланием, что они не за Россию, но они куда больше не за Украину. И если раньше их голос никого не интересовал, то сейчас он имеет вес.

Наконец, разные самоуспокаивающие разговоры о том, что Путин то ли умрёт, то ли Россия быстрее сдохнет, тем более бесполезны и самообманчивы. В результате целого ряда событий и действий Россия смогла восстановить предвоенный уровень поставок в страну и медленно разворачивает военное производство.

Америка делает все шаги, чтобы это было как можно дороже и малоэффективно, но тот эффект, на который все долго рассчитывали, не состоялся. Вообще или пока – неясно. Но выяснился неприятный момент, что противодействовать санкциям куда более выгодно, чем помогать им. Поставки нужного в России дефицита или запрещённого товара – это золотое дно для разного вида дельцов со всего мира, которые зарабатывают гигантские гонорары именно на обходе запретов и санкций.

9. Отдельно надо сказать про российское общество. Оно консолидировано и поддерживает Путина в его войне, как никогда. Нет ни выступлений, ни недовольства широких масс, ни попыток сменить режим олигархата. Нет, фактически, ничего.

Те, кто активно противостояли режиму – уехали. Те, кто пассивно недовольны его действиями, остаются на месте и молчат. И бесполезно что-то говорить и злиться – объективно нет ситуации, что их жизни что-то угрожает настолько, чтобы они все кинули и убежали.

Также, как в принципе всегда и происходит в таких ситуациях, российское общество всё больше объединяется вокруг даже таких ужасных властей, опираясь на ненависть к внешним врагам, которые с ними воюют. Люди на улицах активно винят во всём Украину, НАТО, Запад, но не себя и своё правительство.

И, наоборот, несложно просчитать, что затишье в войне начнёт разрушать это единство властей и народа за счёт повышения цен, проблем и ситуации в мире, которые продолжат ухудшаться. Я не рассчитываю ни на какую революцию в России из-за санкций, но проблемы они причиняют, цены поднимают и рано или поздно пустота сундуков с деньгами даст о себе знать. Пока идёт война, именно такая, как сегодня, Путин спит спокойно в смысле поддержки населения.

10. Сказав всё в параграфе 9, надо отметить, что повышенная враждебность ко всему русскому-российскому за рубежом, в какой-то очень глупой попытке представить, что все до единого россияне мира ужасные имперцы, недостаточно воспринимают своё ужасное правительство, а их культура и жизнь – это одна большая чёрная дыра, делает только лучше одному человеку и одной цели – Путину.

Так как он может вполне успешно опираться на тот негативный фон, который создан вокруг любого русскоговорящего в любой точке мира как доказательство того, что Россию не любят, хотят ее подчинить, поработить и уничтожить, а потому его дело правое, он лишь защищается от враждебного русофобского мира.

И тут надо отметить, что нельзя сравнивать отрицательный фон вокруг Германии во время Второй Мировой войны и такой же сейчас вокруг России.

Во-первых, две трети мира не на стороне Запада и Украины, а раз так, то русофобия послужит лишь для их оправдания своего поведения – типа “мы против западного диктата и Украины вместе с ним”.

Во-вторых, на стороне России и в её руках – колоссальные ресурсы проведения информационной войны в интернете, тв, радио и газетах, что даёт более чем удобные возможности не только эффективно обороняться от нападок на русскую культуру и россиян, но также даёт возможность атаковывать разные, по мнению Кремля, националистические группы и государства, которые якобы не желают понимать легитимные проблемы, которые стоят перед Москвой, и потому она имеет право на свои действия.

В-третьих, Запад не находится в состоянии горячей войны с россиянами и не хочет в неё вступать, как бы его не провоцировали на это в некоторых странах, и потому население на Западе прекрасно видит русофобию и не только не поддерживает её, а даже иногда наоборот – оправдывает Россию в её попытке отвечать на подобное.

Потому должна быть поставлена и раскручена именно другая западная пропаганда, которая будет 24/7 объяснять детали и проблемы о том, почему именно так относятся к России на Западе, и что это не западная агрессия, которой нет и не было, а ответ на российскую со всеми вытекающими последствиями.

И также, что в нормальных западных странах нет ненависти к Пушкину или Бродскому, русскому балету, пельменям и квасу. Вместо этого есть разочарование тем, что после 37 лет попыток измениться Россия де-факто отказалась от европейского пути развития, несмотря на 350-летний путь именно выйти в Европу. И что действия России были связаны не с проблемами внешнего мира, а с самоутверждением её властей, которые нуждаются во внешней войне для консолидации российского общества, чего они другими методами добиться не могут.

11. Нужно также упомянуть, что скандал с нацистом Ярославом Гунько, которого по глупости пригласили и приветствовали в канадском парламенте, очень осложнила целый ряд тем и проблем, связанных с Украиной. Об этом подробно расписал Михаил Берг в своём коротком эссе “Черный сентябрь президента Зеленского”, но я добавлю пару строк от себя.

На западе пусть и понимают, что многие борцы за независимость Украины служили нацистам, но активно тормошить эту тему не хотели, так как никакого оправдания этому среди американцев или канадцев не найдут, несмотря на все крики из Украины на данную тему. США и Англия с Канадой и СССР вместе воевали против таких, как этот Гунько из дивизии Галичина от СС. И то, что его не судили и не трогали – это счастливая случайность, а не понимание, что таких как он в Америке признают за легитимных борцов с коммунизмом СССР.

Это в Украине упорно и абсолютно глупо не желают понимать. И если в Украине продолжат такой разговор, это сыграет против неё, так как уже есть голоса тех на Западе, которые говорят: “А ведь Путин был прав – в Украине действительно чествуют и принимают бывших нацистов”. И повторяю ещё раз – любое заверение украинцев в обратном и попытки оправдать своё участие в СС или других организациях Нацистской Германии только приведут к ещё большему коллапсу общественного мнения насчёт Украины. Потому самое правильное – не говорить ничего вообще. Что само по себе бесполезно, так как украинское общество чрезвычайно упрямо и слушать никого не желает. Но так или иначе – я сказал о том, что имеет место.

12. Непоследнюю роль во всём этом компоте играет политическая ситуация в Америке. Трамп, как президент на новый срок, вполне возможен. И на сегодня именно он лидирует не только среди республиканцев, но и по стране в целом. А Трамп не друг Украины. Он куда более благоволил Путину и понимал его во всех его движениях и поведении до сегодняшнего дня.

Его партия понимает это, хотя там на сегодня раскол. Но я даю гарантию, что к выборам 2024 года они объединятся вокруг Трампа, если только его физически не посадят в тюрьму до этого события. Выиграет он или не выиграет – я не знаю. Но он вынашивает абсолютно иные идеи насчёт того “а что делать в Украине?”. И он заставит Украину поступать так, как он скажет, или с его косвенной помощью Украина потерпит поражение в войне с российской армией. Я практически уверен, что это та линия поведения, которую можно уже сейчас просчитать.

Потому, любые неудачи Украины, любые просчёты Украины, любые грубые дипломаты Украины, любые упрямства Украины там, где не надо – всё это будет той амуницией, которая пойдёт в ход в предвыборной гонке, которая вот вот начнётся. И начнётся это потому, что оппозиция будет использовать общественное мнение и усталость от войны в целом, и подыгрывать в этом, подсовывая и обсасывая все украинские промахи, которые смогут найти. И это не ненависть к Украине, а просто бизнес в политике и тактика проведения избирательной компании в том русле, как публика показывает, как она хотела бы всё видеть. Спорить с этим бесполезно.

И как заключение скажу, что если не будет выработана абсолютно другая тактика войны, не будет уменьшенного финансирования войны, не перестанут постоянно твердить о том, что конца не наступит, пока не закончится эта война победой, не перестанут раздражать западного обывателя, который не считал, не считает и будет считать эту войну своей – то Украине предстоит очень сложное время в будущем.

И наоборот, если не ставить никаких конечных целей и просто наблюдать за фронтом, если долго и нудно пережёвывать российскую армию, если доказать, что коррупция побеждена и фронт получает все 100% от помощи, что танки не кидают на минные поля, а держат прозапас, – вот это, наоборот, сыграет правильную роль во всей этой истории, которая меняется у нас на глазах.

Я не специалист по Украине и не предсказываю, а что там скажут и поддержат ли. Но я хорошо разбираюсь в американской ситуации, я прогнозировал всё это много раз ещё с мая 2022 года и в декабре 2022 года и тут, и на радио говорил, что финансирование иссякнет летом и нового может не быть – мои прогнозы оказались верными.

Я лишь не ожидал, что Запад решится и на поставку танков и самолётов в Украину для фронта. Это казалось невозможным. Однако, отправкой этой техники в Украинскую армию достигнут абсолютный потолок в возможностях поставок – чего-то ещё лучше и современней, чем то, что уже есть, не будет.

При этом положение на фронте, даже с западными танками, кардинально не изменилось, что тоже прогнозировалось ранее. Поэтому, с этой точки зрения, и есть необходимость забыть о быстрой победе, о полной победе в принципе, о фантастических целях, которые невозможны на сегодня, и перейти к глубокоэшелонированной активной обороне с целью полного паралича русской армии и государственности, где именно Москва выскажется о желании переговоров на других, более выгодных для Украины условиях. Всё остальное – это глупая фантастика того, что случится не может, вероятность – одна шанс на миллион!

Чтобы победить в этой очень новой войне, которая во многом ведётся старыми методами, нужны основательные подходы, реалистичность в ожидании помощи и денег, а также понимании, что весь остальной мир не зависит и не хочет зависеть от этой войны в своих решениях. Не будет этого правдивого разговора о реальных возможностях и реальных желаниях, война закончится с куда худшим результатом, чем при альтернативном поведении она может закончится с лучшим.

Война, совершенно чётко, требует новых подходов, а не старого упрямства. И либо мы увидим эти новые подходы, либо, несмотря на все крики “ура!”, будет очень плохо.

Александр Флинт