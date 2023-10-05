Жителям Сакраменто предлагается $500 в месяц в течение года в рамках программы базового дохода

Город Сакраменто предоставляет домохозяйствам возможность получить $500 в месяц в течение года в рамках программы базового дохода. Эта программа финансируется совместно городом Сакраменто и United Way California Capital Region.

Для участия в программе необходимо жить в городе Сакраменто и соответствовать требованиям по доходам. Заявки принимаются онлайн до 14 апреля 2024 г. Выбор квалифицированных домохозяйств будет производиться случайным образом, а начало выплат запланировано на июль следующего года.

Дополнительную информацию и заявки можно найти на сайте YourLocalUnitedWay.org/Guaranteed-Income. Эта программа направлена на помощь семьям, находящимся в трудной финансовой ситуации и является первой своего рода в этом регионе Калифорнии.