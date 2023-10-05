Губернатор Калифорнии, Гэвин Ньюсом, подписал сегодня законодательный акт, который расширяет права работников на оплачиваемые больничные дни. Теперь им гарантировано предоставляется пять оплачиваемых больничных дней в год, что увеличивает текущее количество от трех дней, а также увеличивает возможность накопления этих дней.

Это важное изменение было предложено в законопроекте SB 616, представленном сенатором Леной Гонсалес из Лонг-Бича. Согласно новому закону:

Болеющие наемные сотрудники обходятся национальной экономике в $273 миллиарда ежегодно.

Два дня неоплачиваемого больничного отпуска практически эквивалентны расходам на продукты питания в течение месяца.

Предоставление дополнительных больничных дней помогает работодателям сэкономить средства благодаря улучшению производительности и общего настроения сотрудников, а также снижению текучки кадров.

Увеличение доступа к оплачиваемым больничным дням снижает затраты на медицинское обслуживание, так как доказано, что при наличии у работников оплачиваемых больничных дней такие затраты уменьшаются, а работники получают больше возможностей для заботы о своем здоровье.

Губернатор Ньюсом заявил: “Слишком много людей до сих пор вынуждены выбирать между упущением каждодневной оплаты и заботой о себе или своих членах семьи, когда они заболевают. Да будет всем известно, что здоровье и благополучие работников и их семей – это вопрос первостепенной важности для будущего Калифорнии.”

Это изменение было благожелательно принято как самими рабочими, так и профсоюзами. Ингрид Вилорио, работница Jack in the Box из Кастро-Вэлли (Калифорния), отметила: “Это огромная победа для наемных сотрудников, которые боролись за доступ к адекватному оплачиваемому больничному времени. Никто не знает наперед, что может произойти в завтра. Больной ребенок. Экстренная операция. Серьезное заболевание. Переход с 3 на 5 оплачиваемых больничных дней – очень важная опора для рабочих семей по всему штату.”

«Женщины и матери по умолчанию ухаживают за больными членами семьи. Таким образом, они с большей вероятностью пострадают из-за срыва или потери заработной платы, когда им придется взять отпуск на работе», — сказала супруга губернатора Дженнифер Сибель Ньюсом. «Больше оплачиваемых больничных для ВСЕХ работников Калифорнии поможет облегчить это бремя для женщин и укрепить их экономическую безопасность».